الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخصين وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة في بورسعيد

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب شخصين بإصابات متفرقة بينما توفي آخر، مساء اليوم الأربعاء، إثر حادث انقلاب سيارة في ترعة السلام، بسبب السرعة الزائدة.

 

وتلقي الدكتور مصطفى شعبان مدير الرعاية الصحية إخطار من هيئة الإسعاف بمحافظة بورسعيد بوقوع حادث غرق سيارة بترعة السلام، ووجود مصابين وحالة وفاة، وعلى الفور جري الدفع بسيارتي إسعاف، وتم نقل المصابين والجثة لمستشفي 30 يونيو.


واستقبل مستشفي 30 يونيو، جثة شخص يدعي ابراهيم أحمد عبد الغفار إبراهيم، وتبين أن سبب الوفاة هو غرق الشخص في ترعة السلام، وجمعة ابراهيم السيد محمد مصاب بالساق اليمني، وسامي محمد عبد الوهاب عبد العظيم مصاب بالصدر والرأس، وذلك في نفس الحادث.

 

وتلقي اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالحادث، ووجه علي الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف علي الأسباب، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولي النيابة العامة التحقيق.


وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على جثة، ابراهيم أحمد عبد الغفار إبراهيم، وذلك تحت تصرفها، لحين الإنتهاء من التحقيقات والتصريح بالدفن، وناظرت الجثة بالمشرحة، وعاينت موقع الحادث.

احدهما إصابات متفرقة ب أصيب شخصان التحقيقات التصريح بالدف الدكتور مصطفي

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