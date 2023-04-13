الزراعة تكلف بالمتابعة المستمرة لمحصول القمح والمحاصيل

كلف السيد القصير بالمتابعة المستمرة لمحصول القمح من الزراعة حتى الحصاد والتوريد والمتابعة المكثفة خلال مرحلة الاستعداد للحصاد والاطمئنان على حالة المحصول خاصة بعد موجة الاضطرابات الجوية التي تشهدها البلاد حاليا وسقوط امطار غزيرة على بعض المحافظات.



قام كلا من: الدكتور حاتم الحمادي رئيس الإدارة المركزية للارشاد والدكتور إبراهيم عبدالهادي رئيس قسم القمح والدكتور صبحى عبد الدايم المشرف العلمي للقمح للمحافظة ورجال الإرشاد والمهندس أيمن عاشور والدكتور شعبان عبدالعاطي والدكتور شريف العريان والدكتور سامي عبد الجواد والمهندس عماد الدين ومهندس عماد جلال

بالمرور على الزراعات المختلفة وخاصة القمح وتبين عدم وجود أضرار مؤثرة نتيجه لهذه الأمطار على الحقول الجاهزة للحصاد خلال الفترة القادمة بل تفيد العروات المنزرعة متأخرة وجاري أخذ جميع الاحتياطيات لحصاد القمح بصفة عامة والحقول الإرشادية بصفة خاصة.



كما تم التأكيد على تنفيذ البرامج الإرشادية التي تقوم الإدارة بتنفيذها خلال هذه الفترة على محصول فول الصويا ومحصول الفاصوليا.



وكان قد أكد الدكتور حاتم الحمادي رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي أن الإدارة تقوم بإستخدام الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الإجتماعي والتطبيقات المتخصصة والرسوم المتحركة لنشر المعلومة الإرشادية وتوصيلها في صوره سهلة ومحببه للمزارعين.



و تعتبر الأعمال الدرامية كحلقات سر الأرض أو أفلام الكرتون أحد الأساليب المحببه التي تشد انتباه المزارعين.



واضاف "الحمادي" أنه تم تصميم بعض النصائح الارشادية حول كيفية مكافحة ذبابة الخوخ حيث تعتبر هذه الحشرة من أخطر الآفات وترجع خطورتها لتاقلمها مع البيئات المختلفة وتعدد العوائل لها وتتابع نموها علي مدار العام وترجع الخطوره الأكبر لها أنها تصيب الفاكهة في مرحله النضج قيد الاستهلاك الأمر الذي يصعب من المكافحة الكيماوية لها وهي تصيب العديد من العوائل منها الخوخ المشمش والتين والمانجو والموالح والتفاح والكمثري والطماطم.



وتعتبر المصائد أحد أهم الوسائل في مكافحة هذه الحشرة.