الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح: أهالى سيوة فى قلب وعقل الرئيس السيسى

محافظ مطروح
محافظ مطروح

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على اهتمام القيادة السياسية بواحة سيوة وأهلها قائلًا: «أهالي سيوة في قلب وعقل الرئيس عبدالفتاح السيسي»، وتتم تلبية مطالبهم واحتياجاتهم والنهوض بالواحة وسرعة حل مشاكلها نهائيًا بعيدًا عن المسكنات، مع النهوض بالواحة لتحتل مكانتها على خريطة السياحة العالمية والحفاظ على طابعها البيئى.


جاء ذلك خلال جولة  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الميدانية بواحة سيوة، وحرصه على الاطمئنان على أهالى منطقة بهى الدين على بعد 15 كم غرب مدينة سيوة، بعد تعرضها لانهيار جزء من الجسر الحاجز لمياه الصرف الزراعى الأسبوع الماضي نتيحة ارتفاع الرياح والتى أدت إلى ارتفاع الأمواج.

 

وقدم محافظ مطروح الشكر والتقدير لجهود تلاحم وتكاتف أهالي المنطقة في الإسراع في مواجهة الحادث وتعاونهم مع رجال المنطقة الغربية ومجلس مدينة سيوة  والشركات العاملة بسيوة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى في ردم الجزء المنهار  وتعليه الجسر لحماية المبانى والمزارع، وقام بتوزيع كراتين مواد غذائية على أهالى المنطقة بمناسبة شهر رمضان الكريم.


وتفقد محافظ مطروح أعمال تأهيل ورفع كفاءة الجسر وجهود رفع المياه من المناطق المتضررة، موجهًا  بأهمية الإسراع في  استكمال تأهيل وترميم  الجسر من ردم وتدبيش كحل مؤقت مع الإسراع في حل علمى وجذرى كنقل جزء من مياه البركة إلى القناة الناقلة أو للمصارف ومنها للقناة، بالتعاون بين إدارة المياه بالهيئة الهندسية بالقوات المسلحة والموارد المائية والرى بسيوة ومجلس المدينة وبمشاركة الشركات العاملة ودورها الهام.


ووجه محافظ مطروح بالانتهاء من حصر الأضرار بالتعاون بين مجلس مدينة سيوة وإدارة التضامن الاجتماعى، وإعادة تأهيلها بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع المحلى بسيوة.

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اهتمام القيادة السياسية التضامن الاجتماعي الرئيس عبدالفتاح السيسي السياحة العالمية المجتمع المحلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمناسبة شهر رمضان خريطة السياحة العالمية مدينة سيوة محافظ مطروح

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