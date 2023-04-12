مسلسل الكبير أوي 7 بعد قليل.. هل ينجح حزلقوم في الحفاظ على المزاريطة؟

انتهت الحلقة 20 من مسلسل الكبير أوي 7 بخسارة فريق المزاريطة بنتيجة 30 مقابل لا شئ في المباراة الودية التي جمعت بينه وفريق “نجوم مصر” والذي ضم كل من “محمد بركات، وسيد معوض، محمد زيدان، محمد ناجي جدو وحارس المرمي محمد عبد المنصف”.

احداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 20

واستقبل “حزلقوم” مع نهاية المباراة، رسالة مصورة من المنافس فاروق سماحة ويجسد شخصيته الفنان أحمد السلكاوي، وهو يضحك فرحًا بالانتصار ويخبره بسرعة إخلاء قرية المزاريطة ليتسلمها قريبًا بعد الخسارة أمام فريق الطوب الأحمر.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 21



ويعرض مسلسل الكبير أوي 7 الجزء السابع الحلقة 21 للفنان أحمد مكى مساء اليوم الثلاثاء، حصريًا على قناة on الساعة 6.15 مساء.



مواعيد إعادة مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 21



ويعاد مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 21 في تمام الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والساعة 2 مساء، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 1.45 صباحًا والساعة 3.30 مساء، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الرقمية الساعة 6.20 مساء.



أبطال مسلسل الكبير أوي 7



مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي، وظهر عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف في الحلقات الأولى من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع من بينهم الفنانة نور اللبنانية التي جسدت شخصية الدكتورة جميلة استشاري العلاقات الزوجية، والفنان علاء مرسي الذي لعب شخصية عم فخري، والفنان أوتاكا الذي جسد شخصية سائق التاكسي محمود ريجاتا، والفنان الكبير أحمد السقا الذي ظهر بشخصيته الحقيقية ضمن أحداث المسلسل، ومؤخرًا في الحلقات الماضية ظهرت الفنانة أيتن عامر.