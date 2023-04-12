الشيخ شهاب يشي بحامد وشباب القرية.. كواليس الحلقة 22 من مسلسل سره الباتع

يتأهب متابعو مسلسل سره الباتع الحلقة الـ 22 ، الذي تدور أحداثه في زمنين مختلفين الأول في فترة حكم الاحتلال الفرنسي لمصر بقيادة نابليون بونابرت، والثاني عن ثورة الـ 25 من يناير 2011، وما تلاها من أحداث، وعمليات إرهابية نظمتها الجماعات الإرهابية والتكفيرية في سيناء.

كواليس مسلسل سره الباتع الحلقة 22

ينتظر المواطنون عرض الحلقة 22 من مسلسل سره الباتع، إذ يحتج الشيخ شهاب، والذي يجسد دروه الفنان أحمد عبدالعزيز، على معاملة شباب القرية له، ويقرر أن يذهب إلى كليبر مرة آخرى لتسليم الشباب وعلى رأسهم حامد، الذي يبحث عنه الجنرال الفرنسي، إلا أن الأخير يرفض مقابلته، لوصول بونابرت للقرية

تردد القناة الناقلة لمسلسل "سره الباتع"

وحددت القنوات الفضائية on وon drama عدة مواعيد عرض مسلسل سره الباتع، والذي يعد تحولًا دراميًا لقصة يوسف إدريس، التي جسدت تعلق المصريين بالأساطير الشعبية، في مقاومة المستعمرين.

ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، وكذلك قناة on، وترددها كالتالي:

التردد 11861.

معدل الترميز 27500.

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضًا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

مواعيد عرض مسلسل "سره الباتع"

يعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، في تمام الساعة السادسة والربع، أما شاشة قناة on فيعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا.

مسلسل سره الباتع للمخرج الكبير خالد يوسف، وبطولة الفنان أحمد صلاح السعدني، وخالد الصاوي، وأحمد عبدالعزيز، وحنان مطاوع، وأحمد فهمي، وصلاح عبدالله، وريم مصطفى، وعمرو عبدالجليل، وعايدة رياض.