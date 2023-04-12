أمين الفتوى: لا تبحثوا عن علاماتها.. فبهذه الطريقة تُدرك ليلة القدر

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشرع الشريف لم يحدد في أى يوم تكون ليلة القدر، وبالتالى لسنا مطالبين بالبحث عن علامات تحدد هذه الليلة المباركة، وعلينا أن نستمر فى العبادة والطاعة والعمل الصالح فى العشر الآواخر من شهر رمضان المبارك حتى ندرك ليلة القدر.

وتابع شلبي، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "هناك علامات ليلة القدر وسيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، قال تحروها فى العشر الآواخر من شهر رمضان، وارد أنها تكون ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29، وبعدين دول أيام قليلة علينا الاجتهاد فى العبادة، حتى ندر ليلة القدر".

وأكمل شلبي: "هنقعد نبحث عن العلامات طيب العلامات بعض أحيان بتتشابه مع بعضها وتلاقى كل الأيام زى بعض الجو هادى وصافى ومعتدل، طيب هى كانت أمتى محدش عارف، أيوة هناك علامات لكن دى أيام وليالى قليلة علينا أن نتعب فى العبادة لندرك ليلة القدر".