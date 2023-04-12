محافظ كفر الشيخ يكرم أوائل مسابقة حفظ القرآن الكريم

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء أحمد زكي عابدين، وزير التنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ الأسبق، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، حفل توزيع الجوائزعلى حفظة القرآن الكريم، وتوزيع تجهيز العرائس للأيتام، من أجهزة كهربائية، وحجرات نوم، وانترهات، والذي نظمته مؤسسة نهر الخير برئاسة سوسن هيبة، رئيس مجلس الإدارة.



وكرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أوائل حفظة القرآن الكريم من طلاب مدرسة النور للمكفوفين، بحضور اللواء أحمد زكي عابدين، وزير التنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ، الأسبق، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير المساعد، والعميد أحمد عمارة، المستشار العسكري، والدكتور شريف دعبس، عضو لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، والسيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، واللواء حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ. وسوسن هيبة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة نهر الخير.



كما شهد محافظ كفر الشيخ توزيع أجهزة كهربائية وغرف نوم وانتريهات على 33 عروسا من الأيتام، موجها الشكر لكل العاملين بجمعية نهر الخير وعلى رأسهم سوسن هيبة، رئيس مجلس الإدارة.



وأثنى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على المجهود المبذول مع حفظة القرآن الكريم، مؤكداً أن تكريمهم شرف ويجب الاهتمام بهم، كما أثنى على توفير احتياجات العرائس من الأيتام والفقراء.



وعبر اللواء أحمد زكي عابدين، وزير التنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ الاسبق، عن سعادته بحضور حفل توزيع جوائز حفظة القرآن الكريم وتوزيع الأجهزة الكهربائية ومستلزمات الزواج للأيتام والمحتاجين، مشيراً إلى أن مؤسسة نهر الخير تبذل كل عام جهودا كبيرة في ذلك الشأن.



وأكدت سوسن هيبة، رئيس مجلس إدارة نهر الخير، أن المكرمين اليوم سعداء بوجود وزيرين اللواء جمال نور الدين، واللواء أحمد زكي عابدين، مشيرة إلى أن هناك العشرات من حفظة القرآن الكريم متميزون بحسن وجمال صوتهم، مقدمة الشكر لكل من ساهم في تكريمهم وتكريم وتجهيز العرائس.



وقال الدكتور شريف دعبس، عضو لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، إن تواجده لتكريم حفظة القرآن الكريم، للمساهمة في تكريم حفظة القرآن الكريم بالمحافظة، شرف له، مشيدًا بمستوى حفظة القرآن الكريم.