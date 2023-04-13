الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نقابة المحامين بجنوب الجيزة تطعن على زيادة الرسوم القضائية

نقيب جنوب الجيزة
نقيب جنوب الجيزة

أقامت نقابة المحامين بجنوب الجيزة، طعنا قضائيا ضد قرار فرض رسوم قضائية دون سند قانوني.
 وقال جمال عمر البغدادي، نقيب المحامين الفرعي، إن الطعن المقام منه بصفته نقيبا للمحامين جنوب الجيزة، جاء ضد قرار الجهة الادارية فيما تضمنه من فرض رسوم بالزيادة بالمخالفة لقانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل والمقيد تحت رقم ٤٦١٢٧ لسنة ٧٧.

وطالب الطعن، بوقف تنفيذ قرار زيادة الرسوم وكذلك إلغاء القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار.

فيما تقدمت نقابة المحامين بالمحلة الكبرى، بطلب إلى النقيب العام عبد الحليم علام وأعضاء مجلس النقابة العامة، وذلك لعقد جمعية عمومية غير عادية، طبقا لنص المادة 128 من قانون المحاماة.

واجتمع مجلس النقابة الفرعي شرق طنطا، وقرر تقديم عقد جمعية عمومية غير عادية نظرا لما صدر في الآونة الأخيرة عن وزير المالية بالزام المحامين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية.

وطالبت النقابة الفرعية بنظر الجمعية العمومية في قبول أو رفض تسجيل المحامين في الفاتورة الإلكترونية وكذلك إلزام المحامين بضريبة القيمة المضافة وأيضا زيادة الرسوم من قبل المحاكم.

الرسوم القضائية القيمة المضافة النقابة العامة النقابة الفرعية جمال عمر البغدادي جمعية عمومية ضريبة القيمة المضافة عبد الحليم علام

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