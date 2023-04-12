الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وكيل «صحة الإسكندرية» تتفقد أقسام مستشفى أبو قير للتأمين الصحي

وكيل صحة الإسكندرية
وكيل صحة الإسكندرية تتفقد مستشفى أبو قير

أجرت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية اليوم الأربعاء، زيارة لمستشفى أبي قير التخصصي للتأمين الصحي، بحضور الدكتورة شاهيناز مصطفى مدير عام المستشفى، في إطار تنفيذ توجيهات وزير الصحة و السكان، الدكتور خالد عبد الغفار بتفقد سير العمل بالمنشئات الصحية.

وتفقدت وكيل وزارة الصحة قسم الاستقبال و الطوارئ و تابعت كيفية تصنيف مرضى الطوارئ و تأكدت من سير العمل في قسم الأشعة، ثم تفقدت وحدة العناية المركزة واستمعت لمقترحات الأطباء و مطالبهم من أجل تحسين الخدمات المقدمة.

واهتمت« طهيو» بتفقد سكن الأطباء و أشادت بجودة السكن ووجود غرف إعاشة للأطباء.

وأشادت بالمجهود الواضح لجميع العاملين بالمستشفى ونظام التشغيل والجودة تحت الإدارة المتميزة والتى ظهرت في رضاء المترددين على المستشفى عن الخدمات والرعاية المقدمة.


وقالت الدكتورة شاهيناز مصطفى، مديرة المستشفى إنه تم رفع كفائة قسم المبتسرين و العمليات وسكن الأطباء و جاري العمل على زيادة عدد الأسرة بوحدة العناية العامة.

ومن جانبها أضافت دكتورة هبة عارف، مدير عام الطب العلاجي، أنه من أجل تكامل الخدمات الطبية بين جميع مقدمي الخدمة الصحية فإنه تم اقتراح إمكانية التعاون في مجال المسالك البولية للمرضى اللاتي تستدعي حالاتهم استخدام جهاز تفتيت الحصاوي أوجهاز ديناميكية البول.

كما أوضحت وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن تكامل الخدمات الصحية بين مختلف مقدمي الخدمة سوف يسهم في توفير الوقت والجهد على المريض في الحصول على الخدمات المطلوبة في أسرع وقت.

 

وكانت قد زيارت «طهيو» الاسبوع الماضي مستشفى المعمورة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وتفقدت خلالها أقسام المستشفى.

وتابعت خلال الزيارة أعمال  الاقسام الداخلية والمعامل، والصيدلية والأشعة ووحدة تنظيم إيقاع المخ، و عيادات الباطنة و الجلدية و الأسنان و رسم المخ ووحدة التأهيل وقسم علاج الإدمان و الاستقبال و مكتب خدمة المرضى.
 

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الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة مستشفى أبي قير الإسكندرية أقسام المستشفى

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