بدران يفتتح 4 مقرات لـ"صوت الشعب" بالدقهلية

افتتح الدكتور محمد بدران، رئيس حزب صوت الشعب، ٤ مقرات للحزب بمحافظة الدقهلية وهم مركز المنصورة ومحلة دمنة ودكرنس وطلخا، وذلك في إطار افتتاح مقرات المراكز بالمحافظات علي مستوى الجمهورية.

جاء ذلك بحضور عماد رشاد النائب الأول وأمين التنظيم، واللواء عبد الناصر مكرم، والدكتورة منال متولي، والدكتورة أسماء حسنين، والدكتور أحمد نجيب وأحمد كرم نواب رئيس الحزب، ووليد قوطة الأمين العام، ومحمد الأشقر أمين شرق الدلتا، وأحمد الحنفي أمين الدقهلية، وبعض قيادات المركزية والمحافظة والمراكز.

وأكد بدران أن الحزب مستمر في العمل حتى يحقق الحلم، وهو تمكين الشباب والمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة، وتقديم نموذج مختلف للأحزاب السياسية ، يتلائم مع الجمهورية الجديدة.



وتابع أن الهدف الأول لدينا هو المواطن المصري، الذي لابد أن ينعم بحياة كريمة، وليس هدفنا تعداد مقاعد برلمانية دون جدوي ودون إفادة للوطن أو المواطن.

وأوضح بدران أن عدد المقرات التي تم افتتاحها منذ توليه رئاسة الحزب تجاوزت الآن الـ٢٠ مقر، على مستوى محافظات الجمهورية، وأبرزها محافظة الشرقية، وقنا وسوهاج والمنيا وأسوان والأقصر والدقهلية.