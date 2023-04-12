الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أمطار غزيرة بالقاهرة والجيزة.. و"الأرصاد" تُحذر المواطنين

أمطار
أمطار

شهدت اليوم الأربعاء، محافظتي القاهرة والجيزة هطول أمطار غزيرة علي عدد كبير من المناطق مثل الدقي والعجوزة ووسط البلد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية خلال اليومين الماضيين، سقوط أمطار غزيرة، وحذرت من تخفيف الملابس، واستمرار ارتداء الملابسة الثقيلة، بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية، والتي بدأت منذ صباح أول أمس، حيث تعرضت عدد كبير من المناطق لرياح قوية، صاحبها سقوط أمطار خفيفة .

وقال المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ذروة الموجة وانخفاض الحرارة ستكون اليوم الأربعاء حيث تسجل القاهرة 21 درجة، كما يستمر هطول الأمطار،  وتكون على أغلب المناطق، مشيرة إلى أن السحب الممطرة تتواجد الآن على الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة والغربية والمنوفية ودمياط يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة ، غزيرة في بعض الأوقات  على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري .

وأشار المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة سترتفع مرة أخرى بداية من يوم السبت المقبل، لتسجل 29 درجة على القاهرة، ليكون الطقس دافئ نهارا وبارد ليلا على أغلب الأنحاء، محذرة من ارتداء الملابس الصيفية في الفترة الحالية، حيث يجب ارتداء ملابس ثقيلة.

محافظتي القاهرة والجيزة هطول امطار

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