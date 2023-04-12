شيخ الأزهر يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

تلقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًّا من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وهنأ شيخ الأزهر البابا تواضروس، خلال الاتصال، بمناسبة عيد القيامة المجيد الذي يحل يوم الأحد المقبل، معربًا عن خالص أمنياته الطيبة لقداسته ولجميع أبناء الكنيسة القبطية، وأن تكون الأعياد فرصة لمزيد من الترابط والتآخي بين أبناء الوطن.

وكانت قد أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بخصوص ترتيبات صلوات الجمعة العظيمة 14 أبريل، وقداس عيد القيامة المجيد مساء يوم السبت 15 أبريل في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية أنه تمت مخاطبة الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة لترشيح عدد من أبناء كنائس كل قطاع للمشاركة في الصلوات.



وقالت الكنيسة في بيانها، إنه توجد دعوة حضور ليوم الجمعة العظيمة ودعوة أخرى لحضور قداس عيد القيامة، ويمكن الحصول على دعوات حضور الصلاة من الكنيسة التابع لها أو الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.