"قصور الثقافة" تناقش مستقبل الثقافة في مصر وتحتفي بعبد الرحيم الكردي

ليالي رمضان..

شهدت الليلة قبل الأخيرة من برنامج فعاليات ليالى رمضان الثقافية والفنية بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، أمس الثلاثاء، عددا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، الذي ينظم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان.

واحة الشعراء بمقهى نجيب محفوظ

أقيمت أمسية شعرية بحضور نخبة من الشعراء بمصاحبة الفنان محمود يوسف، الذى قدم باقة من الفواصل الغنائية منها: "موال زمان، إسكندرية، كورنيش"، وألقى الشاعر محمد روؤف قصيدتي "المسحراتي، كريمة"، والشاعر مصباح المهدي قصيدة "كمشكاة بلا مسمار"، والشاعر يسري حسان قصيدة "الدنيا مالها بوخت ليه"، وأدار الأمسية الكاتب الصحفي محمد خضير.

عطر الأحباب يحتفى بالراحل د. عبد الرحيم الكردي

ضمن برنامج عطر الأحباب تحدث الباحث الدكتور حمدى سليمان عن الراحل الدكتور عبد الرحيم الكردي أستاذ النقد والأدب العربي الحديث، مستعرضا رحلته العلمية من الدراسة بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر إلى التدريس فى أكثر من جامعة وحصوله على دبلومتين فى النقد، وألقى الضوء على مشاركاته الأدبية والثقافية فى كثير من المحافل والمؤتمرات العلمية والأدبية، كما تحدث عن علاقته الشخصية بالراحل واقترابه منه أثناء تجهيزات مؤتمر أدباء مصر ولمس عن قرب عمق إنسانيته وحميميته فى التعامل مع الآخرين والتزامه واحترامه، وذكر مشهد النهاية للراحل الذى وافته المنية وهو يلقى إحدى القصائد فى حفل تأبين الدكتور محمد العنانى وسط دهشة الحضور.

برنامجا "عطر الأحباب" و"واحة الشعراء" تقوم على تنفيذهما الإدارة العامة للثقافة العامة.

إضاءات.. مستقبل الثقافة في مصر

حول كتاب "مستقبل الثقافة في مصر" لعميد الأدب العربي طه حسين، عقدت ندوة ثقافية ضمن برنامج "إضاءات" تحدث خلالها الناقد سيد الوكيل، موضحا أن هذا الكتاب مر عليه أكثر من مائة عام ولا يزال يناقش قضايا مهمة، وأشار فيه أن مصر لديها رصيد حضارى يزخر بالتاريخ القديم، وعندما جاء الاحتلال الإنجليزى والحملة الفرنسية وعصر المماليك شكلت مصر تاريخا خاصا بها وصنعت مسارات عديدة، فهل مصر تنتمى للغرب أو للشرق؟.

وأضاف أن طه حسين حاول في الجزء الأول من الكتاب أن يثبت أن العقل المصري أقرب إلى العقل الأوروبي وليس العقل الشرقي، وهذا الرأى لطه حسين أحدث نوعا من الجدل ونال بسببه كثيرا من الانتقادات والاتهامات، حيث يؤكد في كثير من أجزاء الكتاب أن مصر وأن كانت شرقية من الناحية الجغرافية ولكنها غربية العقل، والآن وبعد كل هذا التاريخ أثبت أنه كان واعيا بكيفية بناء استرتيجية خاصة، كما تناول في الكتاب قضية في غاية الخطورة وهى تطوير المنظومة التعليمية. أدار الندوة الشاعر مدحت العيسوى، وتقوم على تنفيذ البرنامج الإدارة العامة للنشر الثقافي.

واستكمل الراوي عز الدين نصر الدين روايته عن مدح أبو زيد الهلالي فى الزناتي خليفة، وبعض صفات قوته، بجانب باقة من الأغانى الشعبية والموال.

وعلى المسرح الكبير وسط حضور وتفاعل الجمهور قدمت فرقة فكرة كورال مركز الجيزة الثقافى بقيادة المايسترو د. صلاح مصطفى، عرضا فنيا تضمن باقة من الأغانى منها "أكابلا صلوات مصرية، أناشيد للنقشبندى، ميدلى مجموعة أغانى لمحمد فوزى"، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى.

وفي ركن الطفل أقيمت عدة ورش فنية والحرف التراثية واكتشاف مواهب والمسابقات الثقافية للأطفال وذوي القدرات الخاصة نفذتها إدارة المواهب، وإدارة التمكين الثقافي، وإدارة الجمعيات الثقافية، وثقافة الطفل بالإضافة إلى معرض لأحدث إصدارات قصور الثقافة من خلال الإدارة العامة للتسويق والإدارة العامة للمكتبات.