الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

جامعة الأزهر تهنئ راجية طه لاختيارها نائبًا لرئيس هيئة ضمان الجودة والاعتماد

د. راجيه طه
د. راجيه طه

قدم الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة للدكتورة راجية طه، عميدة كلية الصيدلة بنات الأسبق بجامعة الأزهر؛ لصدور قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بتجديد تعيينها نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لشئون التعليم الأزهري.

وقال رئيس الجامعة إن الدكتورة راجية تتمتع بالنشاط الدائم في جميع مواقع العمل التي شغلتها، وتسعى دائمًا للتطوير والتحديث، ولها بصمات كبيرة في المجالات العلمية والثقافية.

يذكر أن د. راجية شغلت عمادة كلية الصيدلة بنات بجامعة الأزهر، ومدير التدريب بهيئة جودة التعليم، ونائب مدير مركز ضمان الجودة والتدريب بجامعة الأزهر سابقًا، وكرمت في عدد من المحافل المحلية والدولية؛ تقديرًا لتميزها، وجاء تجديد اختيارها نائبًا لرئيس هيئة ضمان الجودة والاعتماد؛ تتويجًا للجهود التي بذلتها في الفترة الماضية بدعم من فضيلة الامام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والتى نجم عنها تحقيق طفرة كبيرة في تطبيق نظم الجودة، واعتماد عدد كبير من كليات وبرامج جامعة الأزهر، والمعاهد الأزهرية، حيث تم اعتماد 28 كلية أزهرية، و28 برنامجًا أكاديميًّا من برامج جامعة الأزهر، إضافة إلى اعتماد 1122 معهدًا أزهريًّا.

رئيس جامعة الأزهر يهنئ الدكتورة راجيه

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