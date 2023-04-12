الأربعاء 12 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

جدول صرف مرتبات شهر أبريل 2023 وقيمة الزيادة في الرواتب والمعاشات

مرتبات
مرتبات

مع اقتراب موعد عيد الفطر يتساءل الموظفون عن جدول صرف مرتبات شهر أبريل 2023 الذي اعتمدته وزارة المالية بالزيادة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة لرفع الأعباء المالية عن المواطنين في ظل غلاء المعيشة وارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق.

جدول صرف مرتبات شهر أبريل 2023

اعتمد الدكتور محمد معيط وزير المالية الكتاب الدوري الخاص بمواعيد صرف رواتب موظفي الدولة عن شهر ابريل والذي يتزامن مع أعياد القيام والفطر المبارك حيث أكدت الوزارة تبكير مواعيد الصراف ليتمكن المواطنين من شراء احتياجاتهم خلال الأعياد حيث يتم الصرف بداية من يوم الخميس الموافق 13 ابريل الجاري.

وأكد الوزارة أن الصرف سيكون بالزيادة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي لكافة موظفي الدولة والعاملين في الهيكل الإداري بما يعادل 1000 جنيه بحد أدنى لموظف الدرجة السادسة.

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الضرائب تكشف موعد نهاية الفترة المحددة لتقديم إقرار ضريبة المرتبات وما في حكمها

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مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2023 وجدول المرتبات الجديد

تكلفة زيادة المرتبات في ميزانية 2023/2024

أعلنت الدولة عن صرف مرتبات موظفين وفقا للزيادة الجديدة خلال شهر إبريل الجاري بتكلفة 40 مليار جنيه وتتحمل الموازنة العامة للدولة نحو 150 جنيه خلال العام المالي المقبل حيث أقر أعضاء مجلس النواب علاوة 2023 كما يلي:-

تصل مرتبات موظفي الدرجة السادسة في ابريل 2023 إلى 3500 جنيه شهريا.

تصل مرتبات موظفي الدرجة الثالثة في ابريل 2023 إلى 5000 جنيه شهريا.

تصل مرتبات موظفي الدولة من حاملي درجة الماجستير في ابريل 2023 إلى 6000 جنيه شهريا.

تصل مرتبات موظفي الدولة من حاملي درجة الدكتوراة في ابريل 2023 إلى 7000 جنيه شهريا.

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جدول صرف مرتبات شهر أبريل 2023 بعد تبكيرها

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الخميس.. بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة بالزيادات الجديدة

قيمة زيادة معاشات 2023

جدول صرف مرتبات شهر أبريل 2023 لموظفي الدولة وقيمة المعاشات محور اهتمام الجميع في ظل ارتفاع الأسعار في الأسواق المصرية حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة زيادة أصحاب المعاشات بنسبة 15% وتم بالفعل صرفها ضمن معاشات شهر أبريل.

فيما وجه الرئيس بضرورة زيادة الدعم المالي الشهري لأصحاب معاشات التكافل والكرامة بقيمة 25% شهريا للأسر الأكثر احتياجا ضمن منح وزارة التضامن الاجتماعي.

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موعد اجازة عيد الفطر المبارك 

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