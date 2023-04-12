الأربعاء 12 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط صاحب مستودع غاز لتصرفه في 487 إسطوانة بالبحيرة

المضبوطات
المضبوطات

نفذت مديرية التموين بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر، وكيل وزارة التموين، حملة بمركز الدلنجات تحت إشراف مفتاح عبداللطيف، مدير عام الإدارة العامة للتجارة الداخلية، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها المحافظة وأجهزتها التنفيذية والرقابية لضبط الأسواق وردع المخالفين للتأكد من الالتزام بكل القرارات والإشتراطات ووصول الدعم لمستحقيه.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط صاحب مستودع غاز قام بالتصرف في عدد 487 إسطوانه غاز منزلي وتم التحفظ على المضبوطات وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ارة الداخلية إتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية اللازمة إشراف اشتراطات التحفظ على الجهات المعنية

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