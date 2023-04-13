جهاز العاشر: 2.160 مليار جنيه تكلفة تنفيذ 4 محطات مياه وصرف

أعلن المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، خطة تنفيذ المشروعات القومية لمحطات المياه والصرف الصحي ومحطات تنقية المياه، والتي تخطت تكلفتها نحو 2.160 مليار جنيه.

وتتمثل تلك المشروعات في تنفيذ 4 محطات كبرى بالمدينة، حيث أكد رئيس الجهاز ضرورة الاهتمام بتنفيذ المشروعات القومية، وفقا لخطة الدولة بمشروعات المرافق والبنية التحتية.

وأوضح المهندس أحمد عمران، في تصريح لـ"الدستور"، أنه جار تنفيذ أعمال محطة رفع المياه لتغذية المرحلة الخامسة والمرحلة السادسة (مرحلة أولى) بطاقة إنتاج (200 ألف م3/اليوم) بتكلفة 360 مليون جنيهًا تقريبا.

وأشار رئيس جهاز العاشر من رمضان إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال محطة رفع مياه الصرف الصحي الفرعية بالحي 29 لمتابعة إنشاءات المحطة التي تعمل بطاقة إنتاج 75000 م3/يوم، موضحا أن محطة الصرف تقوم بخدمة الأحياء بغرب المرحلة الخامسة 33، 32، 31، 30، 29، 27، 26، وبتكلفه 180 مليون جنيه تقريبا.

وأضاف أنه جارٍ تنفيذ أعمال محطة رفع المياه للمرحلة الثانية من مشروع محطة تنقية المياه 600 ألف م 3 /اليوم بتكلفه 1.5 مليار جنيه تقريبًا، والتي تخدم المدن الجديدة مدينة العاشر من رمضان، مدينة بدر، مدينة الشروق، مدينة هليوبوليس، العاصمة الإدارية، مدينة مدينتي.

كما أفاد عمران بأنه جار استكمال أعمال محطة رفع الصرف الصحي للمدينة العمالية التي تعمل بطاقة إنتاجية 130000م3/ يوم، وبتكلفة تقديرية 120 مليون جنيه تقريبًا.