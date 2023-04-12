محافظ مطروح يكرم طالبات مدرسة السبوخ لوصولهن لدور الثمانية في مسابقة أوائل الطلبة

كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، طالبات مدرسه السبوخة للتعليم الأساسى بنات ومنحهن شهادات تقدير لوصولهن لدور الثمانية في مسابقة اوائل الطلبة على مستوي الجمهوية النى نظمها حزب مستقبل وطن، وكذلك تكريم مدير المدرسة والشكر للإدارة التعليمية بسيوة.



وشهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، طابور الصباح بالمدرسة بحضور محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة والدكتور عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح وسليمان عمر مدير إدارة سيوة التعليمية، و موسى ابراهيم حميده آمين حزب مستقبل وطن بسيوة و احمد باغى سكرتير المجلس وعدد من مشايخ قبائل سيوة ومديري المديريات والإدارات بالمحافظة.



واستمع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لفقرة الاذاعة المدرسية التى تضمنت فقرات مختلفة أشاد بها الحضور وبمستوى الطالبات وتفوقهن في الالقاء والتعبير عن مضمون الرسالة الإذاعية المقدمة مع تشجيعهن ومنحهم مكافأة مالية.



ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لوكيل وزارة التربية والتعليم بالتنسيق لتنظيم رحلة للطالبات بالمدرسة إلى القاهرة لمشاهدة المعالم التاريخية والسياحية

وأكد محافظ مطروح على تقديم كافة أوجه الدعم للإرتقاء بالمنظومة التعليمية على مستوى المحافظة لتخريج مزيد من الكوادر من أبناء مطروح القادرة على مواكبة متطلبات جهود التنمية في جميع المجالات والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

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