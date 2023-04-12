الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لليوم الثاني.. أمطار غزيرة في الدقهلية وكسح تجمعات المياه

أمطار
أمطار

شهدت مدن وأحياء وقرى محافظة الدقهلية، لليوم الثاني على التوالي، طقسًا متقلبًا على معظم أنحاء المحافظة مع انخفاض شديد في درجات الحرارة وسقوط أمطار غزيرة.

وتوقفت حركة الصيد ببحيرة المنزلة بمدينة جمصة نظرًا لتقلب حالة الجو وسقوط أمطار غزيرة، كما عزف المواطنون عن التوجه للأسواق في ظل الطقس السيئ.

كما أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه تم البدء على الفور في إجراءات التعامل مع شفط وكسح تجمعات مياه الأمطار، بمدينة المنصورة ومركز ومدينة المطرية وبعض المدن بنطاق محافظة الدقهلية، من خلال فرق العمل بالشوارع والميادين بالتعاون مع شركة مياة الشرب والصرف الصحي.

وشدد مختار، على ضرورة التواصل مستمر لغرفة العمليات الرئيسية مع الغرف الفرعية بالمراكز والاحياء والمدن لمتابعة أعمال رفع تركمات المياة حال سقوط الأمطار وسرعة التعامل مع تراكمات الأمطار.

قرى محافظة الدقهلية انخفاض درجات الحرارة مدن طقس

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