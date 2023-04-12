الأربعاء 12 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

محافظ المركزي العراقي يلتقي مساعد وزير الخزانة الأمريكي في واشنطن

محافظ البنك المركزي
محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق

التقى محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، اليوم الأربعاء، مساعد وزير الخزانة الأمريكي براين نيلسون.

وبحسب بيان للمركزي العراقي، فإن العلاق التقى بمساعد وزير الخزانة الأمريكية براين نيلسون على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.

وأشار البيان، إلى أن الطرفين ناقشا تسهيل إجراءات البنك المركزي العراقي في عملية التحويلات المالية، فيما أبدت الخزانة الأمريكية مرونة واستعداداً كبيرين لمساعدة البنك المركزي العراقي في جهوده الرامية إلى تحقيق استقرار سعر الصرف.

ولفت محافظ المركزي العراقي، إلى أنّه اتفق مع مساعد وزير الخزانة الأمريكية على تكثيف التواصل بين الفرق الفنية للطرفين لتنفيذ خطوات تسهيلية جرى الاتفاق عليها أثناء اللقاء، خلال مدّة قصيرة.

محافظ البنك المركزي العراقي وزير الخزانة الأمريكية براين نيلسون صندوق النقد العراق

الأكثر قراءة

"صحة البحيرة": رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الأعياد بالمحافظة

مجلس الوزراء يوافق على زيادة سعر توريد القمح إلى 1500 جنيه للإردب

وزير النقل يتفقد مشروعات ميناءى الإسكندرية والدخيلة

عدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص 2023 وموظفي الدولة

ضبط مواد غذائية "فاسدة" قبل بيعها للمواطنين فى بورسعيد

كولر بعد الفوز بكأس مصر: فخور بانتمائى لهذا الكيان العظيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

«جعفر العمدة».. جدلية الفن والواقع

محمد رفعت

تجديد الخطاب الدينى ع الفيسبوك!

محمد كامل

«الوباء الصامت»

إبراهيم داود

عن محمد رفعت وعبدالرحمن الدروى

جمال زايدة

قوة الإبداع

أمل زيادة

سره الباتع

الحسين عبدالرازق

أطول مائدة إفطار!

حسين دعسة

روسيا وأمريكا وإسرائيل.. حرب معلومات مضللة فى الشرق الأوسط

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الحرازين لـ"الدستور": الجماعات المتطرفة الاستيطانية لا زالت تعمل على إعادة إشعال المنطقة

إسرائيل تمنع المستوطنين من دخول المسجد الأقصى حتى نهاية رمضان

مناصرون لفلسطين يطلقون تطبيقا إلكترونيا لوقف المساعدات المالية لإسرائيل من أمريكا