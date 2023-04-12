محافظ المركزي العراقي يلتقي مساعد وزير الخزانة الأمريكي في واشنطن

التقى محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، اليوم الأربعاء، مساعد وزير الخزانة الأمريكي براين نيلسون.

وبحسب بيان للمركزي العراقي، فإن العلاق التقى بمساعد وزير الخزانة الأمريكية براين نيلسون على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.

وأشار البيان، إلى أن الطرفين ناقشا تسهيل إجراءات البنك المركزي العراقي في عملية التحويلات المالية، فيما أبدت الخزانة الأمريكية مرونة واستعداداً كبيرين لمساعدة البنك المركزي العراقي في جهوده الرامية إلى تحقيق استقرار سعر الصرف.

ولفت محافظ المركزي العراقي، إلى أنّه اتفق مع مساعد وزير الخزانة الأمريكية على تكثيف التواصل بين الفرق الفنية للطرفين لتنفيذ خطوات تسهيلية جرى الاتفاق عليها أثناء اللقاء، خلال مدّة قصيرة.