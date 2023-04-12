الخارجية الهندية تكشف تفاصيل طلب أوكرانيا تقديم أدوية ومعدات طبية

قالت وزارة الخارجية الهندية، إن أوكرانيا طلبت من الهند تقديم أدوية ومعدات طبية.

وأوضحت الخارجية الهندية في بيان: بالإضافة إلى مناقشة مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والدولية ذات الاهتمام المشترك، سلمت رسالة من الرئيس زيلينسكي إلى رئيس الوزراء الهندي مودي. كما قدمت جاباروفا في طلب أوكرانيا للحصول على إمدادات إنسانية إضافية، بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية.

وتابع البيان: اتفق الجانبان على عقد الجولة المقبلة من مشاورات وزارتي الخارجية في كييف في الوقت المناسب لكلا الجانبين.

ونوهت الوزارة الهندية، بأن جاباروفا أطلعت الجانب الهندي، على الوضع المترتب حاليا في أوكرانيا، وكذلك أشارت إلى أن الشركات الهندية يمكن أن تشارك في عملية إعادة إعمار أوكرانيا.

ووصلت جاباروفا إلى دلهي يوم الاثنين الماضي، وأجرت محادثات مع سانجاي فيرما سكرتير الخارجية الهندية، ومع وزير الدولة للشؤون الخارجية والثقافة ميناكشي ليخي.

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام هندية أن بلادها بدأت بتصنيع سفن حربية جديدة متعددة الأغراض لصالح الجيش.

وتبعا للإدارة العسكرية في الهند فإن "حوض بناء السفن التابع لشركة L&T في كاتوبالي شهد مؤخرا احتفالية خصصت للبدء بتصنيع سفينتين عسكريتين جديدتين متعددتي الأغراض من فئة MPV، وحضر الاحتفالية عدد من الشخصيات العسكرية والمسؤولين الرفيعي المستوى، وممثلون عن الشركة المصنعة.

وأشارت وسائل إعلام هندية إلى أن السفينتين المذكورتين ستكونان أول سفينتين من فئة MPV من الجيل الجديد يتم تصنيعهما من قبل L&T لصالح جيش البلاد، وستصنعان من مكونات هندية بالكامل، الأمر الذي سيعطى زخما للشركات الهندية.

وسيكون طول كل سفينة من السفن الجديدة 107 أمتار، وعرضها 18.6 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 3750 طنا، كما ستكون قادرة على نقل طاقم مكون من 116 شخصا، والحركة بسرعة 15 عقدة بحرية، وقطع 4500 ميل بحري في كل مهمة.