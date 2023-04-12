الكورة في رمضان.. الإسماعيلي يكتسح الترجي بثلاثية والأهلي يتعادل مع أسيك

خاض فريقا الإسماعيلي والأهلي مباراتين في بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 21 رمضان، حيث حقق الإسماعيلي فوزًا كبيرًا على الترجي التونسي في عقر داره بـ3 أهداف عام 2003 بينما تعادل الأهلي مع أسيك الإيفوارى عام 2008.

الإسماعيلي يهزم الترجى بثلاثية

في الحادي والعشرين من شهر رمضان الموافق يوم 15 نوفمبر عام 2003 حل الإسماعيلي ضيفا على الترجي التونسي باستاد المنزه بتونس في مباراة العودة بالدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا وأدارها الحكم المغربي محمد قزاز.

كان الإسماعيلي قد فاز بملعبه في مباراة الذهاب بنتيجة 3-1 ونجح الدراويش في الفوز على الترجي وسط جماهيره بنفس النتيجة والتأهل للدور النهائي وحسم أحمد فتحي وعبدالرحمن تراوري الأمور مبكرًا عندما سجلا الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 21 و35 وقبل نهاية الشوط الأول، سجل إسكندر السويح هدف الترجي الوحيد وفى الشوط الثاني سجل محمد محسن أبوجريشة هدف الإسماعيلي الثالث في الدقيقة 64.

مثل الإسماعيلي: محمد صبحي وعماد النحاس وعمرو فهيم ومحمد يونس وإسلام الشاطر "محمد عبدالله" وسيد معوض وأحمد فتحي وحسني عبدربه ومحمد حمص "المعتصم سالم" وعبدالرحمن تراوري ومحمد محسن أبوجريشة "أحمد الجمل".

الأهلى يتعادل مع أسيك فى الكلية الحربية

يوم 21 شهر رمضان الموافق 21 سبتمبر عام 2008 تعادل الأهلي مع فريق أسيك الإيفواري 2-2 في الجولة الأخيرة بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا وكانت المباراة تحصيل حاصل للأهلي الذي كان قد حسم تأهله مبكرًا للدور نصف النهائي.

أقيمت المباراة باستاد الكلية الحربية وتقدم الأهلي بهدف سجله محمد أبوتريكة في الدقيقة الخامسة وتعادل كونيه لأسيك في الدقيقة السادسة وفي الشوط الثاني عاد الأهلي للتقدم عن طريق محمد سمير في الدقيقة 75 لكن زورو نجح في التعادل للفريق الإيفواري في الدقيقة 79.

مثل الأهلي: أحمد عادل عبدالمنعم ومحمد سمير وأحمد السيد ورامي عادل وأحمد صديق وجيلبرتو وأنيس بوجلبان والمعتز إينو ومحمد أبوتريكة وأسامة حسني "محمود سمير" وأحمد بلال.