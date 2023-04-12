بشارة: تعامل فورى لسقوط تجمعات الأمطار بمحافظة الإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، سقوط أمطار في مختلف أنحاء المحافظة، ورفعت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة حالة الاستعداد القصوى بمحافظة الإسماعيلية لإزالة آثار تجمعات مياه الأمطار، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية.

سيارة شفط مياه الأمطار

الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية

الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية

ومن جانبه أكد المهندس أحمد عصام نائب الوزير المحافظ على نجاح تعاون كافة الجهات المنوط بها التعامل مع تجمعات مياه الأمطار والتي تشمل امكانيات الوحدات المحلية للمدن والمراكز والأحياء مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، والحماية المدنية ومركز التحكم الإقليمى للكهرباء، بالتنسيق المخطط فيما بينهم بامكانيات التواصل التى قدمتها الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة أثناء فترة سقوط الأمطار لمواجهة التغيرات المناخية .

وقال اللواء هنري إبراهيم معاون الوزير محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ بمحافظة الإسماعيلية، انه بوصول انذار هيئة الأرصاد الجوية وبالعرض على المحافظ تم رفع حالة الاستعداد لجميع فرق الطوارئ بالمحافظة وتم الدفع بسيارات كسح المياه بأماكن تجمعات المياه بالأماكن المرصودة سابقا بخطط مواجهة تجمعات مياه الأمطار مما كان له الاثر الايجابي فى سرعة اعادة الحركة المرورية لطبيعتها بشوارع المحافظة الرئيسية كأسبقية أولى ثم الشوارع الفرعية.



أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، عن انتشار فرق الطوارئ ومعدات وسيارات شفط المياه الفاكيوم، والنافوري، وسيارات التدخل السريع، والسيارات المدمجة، ورفع درجة الاستعداد القصوى في محافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بسبب عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، والتغيرات المناخية، لمواجهة الأمطار او أي إحداث طارئة.



وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم انتشار كامل لسيارات شفط مياه الأمطار، مساء اليوم الجمعة، في أماكن التمركز في الشوارع والميادين، على مستوى محافظات إقليم القناة في " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، لرفع أي تراكمات لمياه الأمطار قد تظهر خلال الفترة المقبل، مع اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر، بالإضافة الي متابعة حالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها.