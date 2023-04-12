الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قناة الحياة تفوز بالنسخة الأولى من دورة المتحدة الرمضانية (فيديو)

فريق قناة الحياة
فريق قناة الحياة

اختتمت دورة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الرمضانية، بفوز فريق قناة الحياة بثلاث أهداف نظيفة على فريق القاهرة الإخبارية، ضمن المباراة النهائية للدورة والمقامة على ملعب الخماسي بمركز شباب الجزيرة.

 

وشهدت المباراة حالة مميزة وأشعل الجمهور أجواء المباراة النهائية للدورة بالطبول والصافرات والتشجيع المتواصل، ما أضفى على الأجواء حالة من البهجة والحماس، وانعكس ذلك على أداء اللاعبين في أرض الملعب، كما حضر عدد من رؤساء القنوات والصحف والقطاعات بالشركة. 

 

وعقب إطلاق صافرة نهاية المباراة، احتفل فريق الحياة وبدأت مراسم تسليم الكأس والميداليات للمراكز الثلاثة الأولى، حيث تسلم فريق أون تايم سبورت ميدالية المركز الثالث البرونزية، وتسلم فريق القاهرة الإخبارية الميدالية الفضية، وفي مشهد ينم عن الروح الرياضية والأجواء الأسرية بين العاملين في الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية نظم الفريقي أصحاب المركز الثاني والثالث ممر شرفي لفريق قناة الحياة صاحب المركز الأول وبطل الدورة ورفع الفريق كأس البطولة، وسط احتفالات كبيرة من الجمهور الحاضر في الملعب.

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