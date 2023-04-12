الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتفقد أعمال رفع مياه الأمطار بالمراكز المختلفة

رفع مياه الأمطار
رفع مياه الأمطار بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية في رفع مياه الأمطار والتعامل الفوري والسريع معها، وذلك عقب تعرض مراكز المحافظة لموجه من الطقس السيئ.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ، مساء أمس الثلاثاء وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك فور سقوط الأمطار في مراكز زفتي، السنطة، طنطا، المحلة وسمنود.

وخلال الجولة تفقد المحافظ قيام رجال الوحدات المحلية بالتعامل الفوري ورفع مياه الأمطار من خلال السيارات المتمركزة في الأماكن المتفق عليها في الاجتماعات التنسيقية.

وأشار محافظ الغربية إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات وتواجد رؤساء المراكز والمدن والأحياء في الشوارع، لحين الانتهاء من موجة الطقس التي تعرضت لها المحافظة، مع الانعقاد الدائم لغرفة العمليات الرئيسية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمدن والمديريات.

ووجه المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية، بالدفع بسيارات إضافية لشفط المياه ونزح التراكمات على الطرق الرئيسية والسريعة منعاً لحدوث إعاقة مرورية.

وتابع رحمي، من خلال غرفة العمليات الرئيسية، انتظام العمل بكافة محطات مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات الكهرباء، مشدداً على استمرار انتشار وتمركز معدات الوحدات المحلية ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أماكن التمركز المتفق عليها خلال الاجتماعات التنسيقية.

ويهيب الدكتور طارق رحمي المواطنين بالبقاء في المنازل وعدم النزول إلا للضرورة مع الابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية، كما يهيب السائقين بالالتزام بالقواعد المرورية واللوحات الإرشادية، مع استقبال كافة شكاوى المواطنين على الرقم الأرضي 0403341233 أو عبر رسائل واتس آب على الرقم 01550502836 و 01550502837.

يذكر أن المحافظة، قد أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدن والأحياء والقرى استعدت لموجة الطقس عقب ورود بيان هيئة الأرصاد الجوية، حيث تم التأكد من تطهير خطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق الرئيسية والفرعية وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق، إلى جانب تمركز المعدات ومراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وذلك حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

وفي سياق منفصل تفقد المحافظ معرضي أهلا رمضان بسمنود، موجهاً رئيس المدينة بدعم المعارض بمنتجات إضافية، كما تفقد أعمال رفع الإشغالات ومتابعة التزام الورش الحرفيه بمواعيد الغلق الواردة في قرار اللواء وزير التنمية المحلية وأعمال ترشيد الكهرباء.

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