الأربعاء 12 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

"الكتيبة 101" الحلقة 20.. أحد أبناء سيناء: لا يوجد الآن عناصر تكفيرية

خالد جيرمي أحد أبناء
خالد جيرمي أحد أبناء سيناء

عرضت الحلقة العشرين والأخيرة من مسلسل الكتيبة 101، شهادات حية عن العمليات العسكرية التي تمت في سيناء للقضاء على العناصر الإرهابية التي حاولت السيطرة على سيناء، إلا أن مخططاتهم فشلت بعد تصدي قوات الجيش لهم، وساعد على ذلك أيضًا تعاون القبائل السيناوية مع أفراد الجيش، حيث تم الإبلاغ عن أماكن اختبائهم وتقصي أثرهم، والمساعدة في اختراق الأنفاق التي خصصوها لأنفسهم لتهريب الأسلحة وتخزن المؤن والذخائر والاختفاء عن أعين الجيش.

أحد أبناء سيناء: قضينا على الإرهاب

وكان ضمن المتحدثين، خالد جيرمي، أحد أبناء قبائل سيناء، والذي قال: نحمد ربنا، لولا القوات المسلحة وأهالي سيناء ما "خفيناهم"، ولا يوجد لدينا الآن ما يسمى بالعناصر التكفيرية، "خلاص خلصوا".

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«الكتيبة 101» الحلقة الأخيرة.. جعصان: ابني استشهد بسبب ألغام الإرهابيين بسيناء

يذكر أنه خلال أحداث الحلقة، تم عرض انتصار قوات الجيش على العناصر الإرهابية بالقضاء على الإرهابي "أبو دعاء الأنصاري، والذي يقوم بدوره بهاء ثروت، وهو الشخص قبل الأخير في قائمة قادة التنظيم الإرهابي، والتي قام الضابط "خالد"، الذي يقوم بدوره آسر ياسين، بشطبه من الورقة التي كتب فيها أسماء هؤلاء القادة التي سعى للقضاء على كل اسم فيها.

قوات العمل الخاص تقبض على "حكيم"

تواصل الضابط "نور"، الذي يقوم بدوره عمرو يوسف، مع الضابط "خالد"، أخبره بأنه تمت عملية القبض على الطبيب "وحيد"، الذي يقوم بدوره فتحي عبدالوهاب، بنجاح، وهم الآن في طريقهم لتسليمه، وفي السيارة جلس مع "نور"، الضابط "إبراهيم"، الذي يقوم بدوره أحمد صلاح حسني، والضابط "عاصم"، الذي يقوم بدوره كريم فهمي.

وخلال عملية مداهمة المكان الذي كان "وحيد" مختبئًا فيه، تم قتل صديقه "كمال"، ثم تم القبض على "وحيد"، وهو يرتعد، فقبضت عليه قوات العمل الخاص وهم يضحكون لسهولة المهمة التي تمت بسرعة.

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وفي الاتجاه الآخر، كان الضابط "خالد" يجلس على مكتبه مبتسمًا، وهو يمسك الورقة التي كتب بها كل قادة التنظيم الإرهابي، وقام بشطب اسم "أبو دعاء الأنصاري" من الورقة، وذلك بعد تحديد المكان الذي يختبئ به ويقوم بتوجيه قواته من خلال لاسلكي، وتم قصفه باستخدام القوات الجوية "ايجل"، ولم يتبق في الورقة إلا "أبو أسامة"، الذي يقوم بدوره وليد فواز.

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"الكتيبة 101" الحلقة 20.. أحد أبناء سيناء: لا يوجد الآن عناصر تكفيرية

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