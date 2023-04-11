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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

«الكتيبة 101» الحلقة الأخيرة.. جعصان: ابني استشهد بسبب ألغام الإرهابيين بسيناء

محمد عامر جعصان
محمد عامر جعصان

قال محمد عامر جعصان، أحد أهالي سيناء، خلال شهادته التي أدلى بها في مسلسل الكتيبة 101 التي تنشر لأول مرة كتوثيق لفترة الحرب على الإرهاب إن الإرهابيين زرعوا الألغام حتى يصيبوا أهالي سيناء بحالة من الخوف، موضحًا أنه ابنه الصغير استشهد بسببه فى 2013.

“الكتيبة 101” إنتاج الشركة المتحدة ويضم كوكبة من النجوم الكبار منهم عمرو يوسف وأسر ياسين ولبلبة وفتحي عبدالوهاب وتم عرض حلقاته على قناة أون إي في تمام التاسعة ويجسد بطولات رجال القوات المسلحة وتعاون بدو سيناء الشرفاء في الحرب على الإرهاب والقضاء على قيادات العناصر التكفيرية بشمال سيناء.

وجاءت أسماء شهداء كمين «كرم القودايس»، جندي شهيد كيرلس فاضل حليم وجندي شهيد أحمد سعيد إبراهيم عبدالرحمن وجندي شهيد مفدي زكي عوني مفدى، وجندي شهيد مازن حمدان عبود، وجندي شهيد صبري محمد محيى الدين، وجندي شهيد محمود عصام فوزي عطية، وجندي شهيد رامي السيد محمد محمد، وجندي شهيد أحمد مصطفى إبراهيم، وجندي شهيد عادل عيد أمين حبيب، وجندي شهيد إبراهيم محمد عبدالحليم حسان.

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كما تتضمن قائمة أسماء الشهداء، جندي شهيد شنودة أنور إسحاق سليمان، وجندي شهيد محمد حجاج علي محمود، وجندي شهيد أحمد فاضل علي مصطفى، وجندي شهيد عبدالرحمن شعبان محمد، وجندي شهيد أيمن صلاح عبدالعال عيد، و جندي شهيد محمود عبدالراضي عبداللطيف، وجندي شهيد تامر ماهر رجب، وجندي شهيد مصطفى حسن صلاح عمر، وجندي شهيد فرج محمد فرج يوسف، وجندي شهيد عمر عدلي محمد.

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تشمل القائمة جندي شهيد أحمد محروس سيد عبدالحليم، وجندي شهيد محمد خالد محمد خالد، وجندي شهيد محمد عبدالعظيم عباس، وجندي شهيد أحمد محمد محمد عبدالرحيم، وجندي شهيد سلامة عبدالعزيز عبدالله، وجندي شهيد محمد عبدالكريم أحمد، وجندي شهيد علاء حسن عبدالمحسن.

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