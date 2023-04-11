الحلقة الأخيرة من «الكتيبة 101» بعد قليل.. هل يسقط القيادي التكفيري «أبو دعاء»؟

تُذاع بعد قليل، الحلقة الـ20 والأخيرة من مسلسل “الكتيبة 101”، عبر قناة ON في تمام الساعة التاسعة مساءًا.

الكتيبة 101 الحلقة الأخيرة

وحققت حلقات مسلسل “الكتيبة 101” نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضها وتفاعل عدد كبير من المشاهدين معها كما تصدرت حلقاتها “الترند” على مدار فترة عرض المسلسل.

ويترقب المشاهدون الحلقة 20 من مسلسل “الكتيبة 101”، المفاجىت التي تحملها الحلقة الأخيرة من العمل الذي يوثق بطولات القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب.

وتكشف الحلقة الأخيرة عن مصير القيادي التكفيري “أبو دعاء” بعد نجاح رجال المخابرات الحربية في رصد مكان اختبائه.

كما تكشف أحداث الحلقة الأخيرة مصير الضابط “نور” عمرو يوسف، خاصة بعد عودته من الإصابة وظهوره بين زملائه في الكتيبة.

ومسلسل الكتيبة 101 يعرض ملحمة الجيش المصري في الشيخ زويد أمام التكفيريين في معركة راح ضحيتها 300 شهيد، ويعرض المسلسل لقطات حية من فيديوهات مصورة لأبطال الكتيبة 101 الحقيقيين.

وتقتصر حلقات مسلسل الكتيبة على 20 حلقة فقط، ويعد ضمن مسلسلات السباق الرمضاني، ومسلسل الكتيبة 101 من بطولة عدد من الفنانين وهم عمرو يوسف، والفنان آسر ياسين، وكذلك الفنانين فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.