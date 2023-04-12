موعد مباراة الأهلي والرجاء في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023

بصعوبة شديدة تمكن الأهلي من الصعود من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد أن كان مهدد من الخروج من البطولة، وبالصعود بات النادي وجمهوره على مقربة من تحقيق البطولة الحادية عشر، ليستمر الأهلي في تصدر الأندية الإفريقية وحصد تلك البطولة.

مباراة الأهلي المصري والرجاء المغربي

ويتسأل جمهور المارد الأحمر عن موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023، و القنوات الناقلة له، في إطار سعي الدستور لتقديم كل الخدمات الإخبارية للقراء.

وأسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023 عن مواجهة الأهلي مع الرجاء المغربي.

هذه المباراة ستكون مكررة من نسخة العام الماضي، عندما فاز النادي المصري في القاهرة ثم تعادل في المغرب وتأهل لنصف النهائي.

نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023.. مواجهة نارية للأهلي

الرجاء هذا العام مختلف، فهو لم يتلق أي هزيمة في دور المجموعات، ويقدم أداء مميزًا رفقة مدربه التونسي منذر الكبير، لذا يتأهب جمهور الأهلي للقاء المرتقب بينهم.

موعد مباراة الأهلي والرجاء في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023

ستقام مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد، يوم السبت 22 أبريل والذي يوافق ثاني أيام عيد الفطر المبارك، باستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت المغرب.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال أفريقيا 2023؟

يمكنك متابعة مباراة الأهلي والوداد المغربي من خلال الاشتراك في باقة "بي إن سبورتس" الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

المباراة سوف تُنقل من خلال شاشة "beIN Sports HD 4" المخصصة لنقل الفاعليات الإفريقية.

ويمكن متابعة المباراة مجانًا ولكن من خلال البث الأرضي، وذلك عبر قناة "تايم سبورتس" المصرية.

منافس النادي الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023

وسيكون الأهلي على موعد مع مواجهة نارية في الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا، حال تمكنه من عبور عقبة الرجاء في ربع النهائي.

وسيواجه الأهلي المتأهل من شبيبة القبائل الجزائري والترجي التونسي، حيث ستكون مباراة الإياب في القاهرة، وينتظر جمهور الساحرة المستديرة في مصر صعود الأهلي كونه الفريق المصري الوحيد في البطولة بعد خروج الزمالك من دوري المجموعات.