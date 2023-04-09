الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منافس الأهلى.. الرجاء يخسر بثلاثية أمام الفتح الرباطى فى الدورى المغربى

الرجاء البيضاوي المغربي
الرجاء البيضاوي المغربي

سقط فريق الرجاء البيضاوي، في فخ الخسارة أمام مضيفه الفتح الرباطي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ستاد مولاي الأمير عبدالله بالعاصمة الرباط، في إطار الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المغربي.

 

وبتلك النتيجة، رفع الفتح الرباطي، رصيده إلى 41 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول المسابقة، بينما تجمد رصيد الرجاء البيضاوي، عند 34 نقطة، ليحتل المركز الخامس.

 

افتتح مروان إيلاز، التسجيل في الدقيقة 24، ثم أضاف مهدي قرناص، الهدف الثاني، في الدقيقة 28، قبل أن يعود إيلاز، ليسجل الهدف الثالث للفتح الرباطي في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول، ليكبد الرجاء، الهزيمة السادسة له هذا الموسم في مسابقة الدوري.

 

وكان الرجاء، قد سقط في فخ التعادل أمام غريمه التقليدي الوداد البيضاوي، بهدفين لمثلهما، في إطار الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المغربي.

 

ومن المقرر، أن يلتقي الرجاء المغربي مع الأهلي في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

وحدد الأهلي، يوم الثاني والعشرين من أبريل الجاري، موعدًا لإقامة مباراة الذهاب، قبل أن يستضيف الرجاء، مواجهة الإياب على ملعب (محمد الخامس) بالدار البيضاء، والمقرر لها يوم التاسع والعشرين من نفس الشهر.

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