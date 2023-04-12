موعد إخراج زكاة الفطر 2023

بدء العد التنازلي لانتهاء شهر رمضان الكريم واستقبال عيد الفطر المبارك، ومن ثم يتسابق المسلمون عن سداد وإخراج زكاة الفطر، وهى فرض على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاةمتفق على صحته.

زكاة الفطر 2023

وليس لزكاة الفطر نصاب بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته، لذا يتسأل المسلمون عن مقدارها السليم، وتحرص دار الإفتاء المصرية كل عام على إعلان مقدراها تيسيرًا على المسلمين.

قيمة زكاة الفطر 2023

وحددت دار الإفتاء المصرية، قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1444 هجريًّا بـ30 جنيهًا، كحدٍّ أدنى عن كل فرد، كما حدد قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعى مستمر ومعتبر بـ20 جنيهًا لهذا العام.

إلا أن البعض يتسائل عن كيفية حساب زكاة الفطر لهذا العام كما حددتها دار الإفتاء، فبحسب بيان للدار اليوم الثلاثاء، قدمت طريقة سهلة من أجل حساب زكاة الفطر.

حساب قيمة زكاة الفطر

وأوضحت الدار عبر حسابها على موقع فيسبوك: «حسبناها على القمح اللى بيتعمل منه العيش اللى كل الناس فى مصر بتاكله لأن بيوت كتير مش بتاكل لا رز ولا تمر ولا زبيب، طيب سعر أردب القمح كام 1700 جنيه، والأردب فيه 150 كيلو، يبقى سعر الكيلو كام إحدى عشر جنيه وثلاثة وثلاثون قرشًا، طيب والزكاة أد ايه 2.5 كيلو، يبقى نضرب 2.6 كيلو * 11.33، يطلع الناتج 29.46، ودار الإفتاء قالت إنه 30 جنيها، و30 جنيها الحد الأدنى يعني طلع أكتر من 30 جنيها لو معاك ودخلك يسمح لك، بس اللى مش هيقدر فأقل حاجه يطلعها عن الفرد 30 جنيها».

وتابعت: «طيب أنا شايف إن 30 جنيها قليل مش هتعمل حاجه يبقى تطلع ما ترضاه نفسك وتحس إنه له قيمه لكن لا تقل عن 30 جنيها ولا تلزم غيرك يطلع زيك لأن ممكن يكون غير قادر، وتخرج قبل صلاة العيد، ولو ملحقتش تطلعها ممكن تاخد برأي السادة الشافعية إنك ممكن تطلعها قبل غروب شمس يوم عيد الفطر».

موعد إخراج زكاة الفطر وأخر يوم لتقديمها

عند الشافعية يجوز إخراج الزكاة من أول يوم من رمضان، وتجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيومين، لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: "كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين".