أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 12-4-2023

استقرت أسعار الدواجن عند نفس الأسعار التي سجلتها منذ عدة أسابيع، فاستقر سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية عند 71 جنيها للكيلو، وترتفع إلى 80 جنيها حتى تصل إلى المستهلك ويختلف سعرها من تاجر لآخر.

كما استقرت أسعار البيض عند نفس الارتفاعات التي سجلتها منذ شهور، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الدواجن والبيض.

أسعار الفراخ اليوم

• سعر الفراخ البيضاء 71 جنيها في بورصة الدواجن الرئيسية.

• سعر الدواجن الساسو 87 جنيها وترتفع عدة جنيهات حتى تصل للمستهلك.

• سعر الفراخ البلدي 115 جنيها في بورصة الدواجن.

• سعر الدواجن أمهات بيضاء 50 جنيها في بورصة الدواجن.

وترجع أزمة ارتفاع أسعارالدواجن إلى ارتفاع أسعار الأعلاف وتخزينها في الجمارك، مما دفع بعض المربين لإعدام الكتاكيت لعدم توافر علف، وفي محاولة من الحكومة للسيطرة على ارتفاع أسعار الدواجن، فتحت باب استيراد الدواجن المجمدة.

ومنذ أيام تم إعفاء 25 ألف طن دواجن مجمدة من الضرائب الجمركية، بعد موافقة من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك لطرحها بمنافذ بيع السلع الغذائية التابعة لـ وزارة التموين والتجارة الداخلية بأسعار مخفضة، وهو ما يأتي في إطار توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، تلبية لاحتياجاتهم.



أسعار الكتاكيت اليوم

• كتكوت أبيض 7

• كتكوت ساسو 8

• كتكوت بلدى 5

• كتكوت هجين 5

• فيومى 6

• بط مولر 20

• بط مسكوفى 30

• بط بيور 16

سعر البيض اليوم



سعر كرتونة بيض أبيض 101.75 جنيه

سعر كرتونة بيض أحمر 102 جنيه

سعر كرتونة بيض بلدي 100 جنيه

وكانت مصر قد نجحت مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%، ويستهلك المصريون شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، كما تم اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور وذلك من منظمة صحة الحيوان العالمية .