الأربعاء 12 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

«الكتيبة 101» الحلقة 20.. العميد طارق نصار: «الإرهابيون لا يعرفون المواجهة»

الكتيبة 101
الكتيبة 101

لخصت الحلقة الـ20 من مسلسل “الكتيبة 101” أحداث الحلقات السابقة حول جهود القوات المسلحة بالتعاون مع أهالي سيناء لمواجهة خطة تحويل سيناء إلى بؤرة إرهابية تستقطب الجهاديين من أنحاء العالم، بعد عزلها عن الدولة المصرية.

مسلسل الكتيبة 101

ووثقت الحلقة شهادات عدد من الخبراء العسكريين حول جهود رجال القوات المسلحة وتحديدًا رجال “الكتيبة 101” ومن بينهم العميد طارق نصار، والذي أوضح أنه على مدار فترات المواجهة مع العناصر التكفيرية كانت السمة الأساسية المسيطرة على سلوكياتهم هي الاختفاء دائمًا  تحت الأرض مثل الجرذان، وأكد: " لا أذكر أن هاجمونا وجهًا لوجه ولو لمرة واحدة".

وحققت “الكتيبة 101” نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضها وتفاعل عدد كبير من المشاهدين معها كما احتلت حلقاتها "الترند" العديد من المرات.

والمسلسل يعرض ملحمة الجيش المصري في الشيخ زويد أمام التكفيريين في معركة راح ضحيتها 300 شهيد ومن خلال لقطات حية عرضها المسلسل مع أبطال الكتيبة الحقيقيين قال أن كل شهيد يسقط من الجيش يسقط أمامه 20 إرهابيًا، وتعد الكتيبة 101 هي المنوط بها الدفاع عن العريش والشيخ زويد والجورة.

الحلقة 20 من مسلسل الكتيبة 101.. لماذا تم استهداف كمين كرم القواديس؟

وتقتصر حلقات مسلسل الكتيبة على 20 حلقة فقط، وهو ضمن مسلسلات السباق الرمضاني،   ومسلسل الكتيبة 101 من بطولة عدد من الفنانين وهم عمرو يوسف، والفنان آسر ياسين، وكذلك الفنانين فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.

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