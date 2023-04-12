الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الحلقة 20 من مسلسل الكتيبة 101.. لماذا تم استهداف كمين كرم القواديس؟

الكتيبة 101
الكتيبة 101

كشفت الحلقة 20 من مسلسل الكتيبة 101 عن رأي عدد من الخبراء العسكريين وتعليقاتهم حول الكتيبة والهجمات التي قام بها التكفيريين.

وكان من بين هذه الهجمات الهجمة التي قاموا بها على كمين كرم القواديس، وكشف الخبراء أن هذا الهجوم كان كبيرًا، وذلك يرجع لقرار الجماعة التكفيرية بأن ليس من المهم أن تكون هجماتها كثيرة العدد بل يكفي أن تكون هجمات قليلة العدد ولكنها قوية التأثير.

هجوم كرم القواديس عبارة عن عمليتان إرهابيتان قامت به جماعة أنصار بيت المقدس الموالية لتنظيم الدولة الإسلامية في 24 أكتوبر 2014، ويعد أكثر الهجمات الإرهابية التي استهدفت الجيش المصري دمويةً، وراح ضحية العملية الأولى التي وقعت في الشيخ زويد 30 جندي، وقتل 3 جنود في عملية أخرى في العريش.

وحققت حلقات مسلسل الكتيبة 101 نجاحًا كبيرًا نتيجة تفاعل عدد كبير من المشاهدين معها واحتلالها "التريند" العديد من المرات.

المسلسل يعرض ملحمة الجيش المصري في الشيخ زويد أمام التكفيريين في معركة راح ضحيتها 300 شهيد ومن خلال لقطات حية عرضها المسلسل مع أبطال الكتيبة الحقيقيين كل شهيد يسقط 20 إرهابيًا، وقد قدمت الكتيبة 300 شهيد، وتعد الكتيبة 101 هي المنوط بها الدفاع عن العريش والشيخ زويد والجورة.

وتقتصر حلقات مسلسل الكتيبة على 20 حلقة فقط، وهو ضمن مسلسلات السباق الرمضاني،   ومسلسل الكتيبة 101 من بطولة عدد من الفنانين وهم: عمرو يوسف، والفنان آسر ياسين، وكذلك الفنانين فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.

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