الأربعاء 12 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

«الكتيبة 101» الحلقة 20| ماهر فرغلي: الإخوان خططوا لتحويل سيناء لبؤرة تجمع للإرهابيين

ماهر فرغلي الباحث
ماهر فرغلي الباحث في شئون الجماعات الإرهابية

وثقت الحلقة الـ20 والأخيرة من مسلسل “الكتيبة 101”، العديد من الشهادات الحية لعدد من العسكريين والباحثين في شئون الجماعات الإرهابية، حول معركة القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب بشمال سيناء.

ماهر فرغلي: سيناء كادت أن تتحول لبؤرة إرهابية

وقال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، أن تنظيم بيت المقدس الإرهابي كان أحد التنظيمات المسئولة عن الإرهاب في سيناء وكان تابعًا لتنظيم القاعدة، وأرادت جماعة الإخوان الإرهابية أن تصنع من خلال تلك التنظيمات بؤرة ساخنة في سيناء ومدنها، لا تستطيع الدولة المصرية السيطرة عليها، لتتحول سيناء إلى ملتقى الجهاديين ويأتي فيه أيمن الظواهري وعدد آخر من العناصر الإرهابية.

وفي الحلقات السابقة، عقد "حكيم"، الذي يقوم بدوره فتحي عبدالوهاب، اجتماعًا مع العناصر التكفيرية، لبحث كيفية تعويض خسائر معركة الشيخ زويد، التي هُزموا فيها على يد رجال القوات المسلحة المصرية، وتم ضرب معاقل التكفيريين جنوب الشيخ زويد أيضًا، وأخبرهم أن التخطيط لمعارك قادمة ضد الجيش يحتاج إلى الدولارات، التي ستمكنهم من شراء الأسلحة والرجال الذي يستعينون بهم في معاركهم.

txt

«الكتيبة 101» الحلقة 19.. حكيم داعش لقادة التكفيريين: الغزوات الكبيرة تحتاج للدولار

مكالمة "أبو دعاء" مع عناصر أجنبية

وعرضت الحلقات مكالمة بين "أبو دعاء الأنصاري"، وبين أحد العناصر الخارجية، والذي دعاه بـ "أبو بكر": وقال: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقال له أول مرة تسمع صوتي من سنين، وأكمل مكالمته قائلًا: ”أنا مستاء جدًا من التأخير يا أبو بكر والوضع هنا شديد السوء" وقال له: "أنت تركتوني أنا والأخوة كلهم وكأنكم تخليتوا عنا ثم انقطعت المكالمة".

txt

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19.. تفاصيل مكالمة أبو دعاء مع أبو بكر الداعشي (فيديو)

واستمع لتلك المكالمة الضابط "خالد"، الذي يقوم بدوره آسر ياسين، وعلى الفور تأكد أنه "أبو دعاء" الذي طال البحث عنه، وبناء عليه طلب من رجاله رصد كافة التحركات في هذه المنطقة، والتي كانت جنوب العريش والأقل رصدًا لاستخدام اللاسلكي الخاص بالعناصر الإرهابية، كما طلب تصوير جوي كامل لها ويكون تحت الملاحظة، وتوجه إلى غرفة العمليات مع عدد من الضباط يرأسهم قائد الكتيبة، وأخبرهم بإحداثيات المكان، وأنه متواجد داخل مزرعة، كما تم رصد نقل 45 فرد إلى البيوت المحيطة به، وبناء عليه صدرت الأوامر باستعداد القوات الجوية لاستهداف المكان.

 

الكتيبة 101 مسلسل الكتيبة مسلسل الكتيبة 101 الحلقة العشرون مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 20 الكتيبة 101 الحلقة 20 مشاهد مسلسل الكتيبة 101 احداث الحلقة العشرون مسلسل الكتيبة 101 عمرو يوسف آسر ياسين مسلسل الكتيبة 101 مسلسلات رمضان 2023 موعد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة العشرون من مسلسل الكتيبة تتر مسلسل الكتيبة مواعيد اعادة مسلسل الكتيبة 101 رمضان 2023 مسلسل الكتيبة الساعة كام مسلسلات المتحدة شهر الفرحة

الأكثر قراءة

جدول صرف مرتبات شهر أبريل 2023 بعد تبكيرها

ننشر أقوال الطبيب المعالج لضحية «كلب الشيخ زايد» المتوفى

تفاصيل مثيرة فى مقتل «فاطمة» على يد زوجها بدهشور

«الكتيبة 101» الحلقة 20| ماهر فرغلي: الإخوان خططوا لتحويل سيناء لبؤرة تجمع للإرهابيين

النيابة تحقق فى السبب المباشر لوفاة المجنيى عليه المعقور من كلب بالشيخ زايد

توخيل: نتيجة مباراة مان سيتى ليست عادلة.. والأمور لم تنته بعد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

«جعفر العمدة».. جدلية الفن والواقع

محمد رفعت

تجديد الخطاب الدينى ع الفيسبوك!

محمد كامل

«الوباء الصامت»

إبراهيم داود

عن محمد رفعت وعبدالرحمن الدروى

جمال زايدة

قوة الإبداع

أمل زيادة

سره الباتع

الحسين عبدالرازق

أطول مائدة إفطار!

حسين دعسة

روسيا وأمريكا وإسرائيل.. حرب معلومات مضللة فى الشرق الأوسط

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تمنع المستوطنين من دخول المسجد الأقصى حتى نهاية رمضان

مناصرون لفلسطين يطلقون تطبيقا إلكترونيا لوقف المساعدات المالية لإسرائيل من أمريكا

نتنياهو: الحكومة الإسرائيلية الحالية مستمرة لمدة 4 سنوات