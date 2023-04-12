«الكتيبة 101» الحلقة 20| ماهر فرغلي: الإخوان خططوا لتحويل سيناء لبؤرة تجمع للإرهابيين

وثقت الحلقة الـ20 والأخيرة من مسلسل “الكتيبة 101”، العديد من الشهادات الحية لعدد من العسكريين والباحثين في شئون الجماعات الإرهابية، حول معركة القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب بشمال سيناء.

ماهر فرغلي: سيناء كادت أن تتحول لبؤرة إرهابية

وقال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، أن تنظيم بيت المقدس الإرهابي كان أحد التنظيمات المسئولة عن الإرهاب في سيناء وكان تابعًا لتنظيم القاعدة، وأرادت جماعة الإخوان الإرهابية أن تصنع من خلال تلك التنظيمات بؤرة ساخنة في سيناء ومدنها، لا تستطيع الدولة المصرية السيطرة عليها، لتتحول سيناء إلى ملتقى الجهاديين ويأتي فيه أيمن الظواهري وعدد آخر من العناصر الإرهابية.

وفي الحلقات السابقة، عقد "حكيم"، الذي يقوم بدوره فتحي عبدالوهاب، اجتماعًا مع العناصر التكفيرية، لبحث كيفية تعويض خسائر معركة الشيخ زويد، التي هُزموا فيها على يد رجال القوات المسلحة المصرية، وتم ضرب معاقل التكفيريين جنوب الشيخ زويد أيضًا، وأخبرهم أن التخطيط لمعارك قادمة ضد الجيش يحتاج إلى الدولارات، التي ستمكنهم من شراء الأسلحة والرجال الذي يستعينون بهم في معاركهم.

مكالمة "أبو دعاء" مع عناصر أجنبية

وعرضت الحلقات مكالمة بين "أبو دعاء الأنصاري"، وبين أحد العناصر الخارجية، والذي دعاه بـ "أبو بكر": وقال: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقال له أول مرة تسمع صوتي من سنين، وأكمل مكالمته قائلًا: ”أنا مستاء جدًا من التأخير يا أبو بكر والوضع هنا شديد السوء" وقال له: "أنت تركتوني أنا والأخوة كلهم وكأنكم تخليتوا عنا ثم انقطعت المكالمة".

واستمع لتلك المكالمة الضابط "خالد"، الذي يقوم بدوره آسر ياسين، وعلى الفور تأكد أنه "أبو دعاء" الذي طال البحث عنه، وبناء عليه طلب من رجاله رصد كافة التحركات في هذه المنطقة، والتي كانت جنوب العريش والأقل رصدًا لاستخدام اللاسلكي الخاص بالعناصر الإرهابية، كما طلب تصوير جوي كامل لها ويكون تحت الملاحظة، وتوجه إلى غرفة العمليات مع عدد من الضباط يرأسهم قائد الكتيبة، وأخبرهم بإحداثيات المكان، وأنه متواجد داخل مزرعة، كما تم رصد نقل 45 فرد إلى البيوت المحيطة به، وبناء عليه صدرت الأوامر باستعداد القوات الجوية لاستهداف المكان.