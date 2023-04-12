أحمد وفيق: مسلسل "سره الباتع" مختلف.. وخالد يوسف مبدع

قال الفنان أحمد وفيق، إنه شارك هذا العام في السباق الدرامي الرمضاني بثلاثة أعمال مختلفة، معبراً:"ده كرم من ربنا".

حب الفن

وأكد الفنان أحمد وفيق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن الممثل الموهوب يكون عامل حب المهنة مسيطر عليه بصورة كبيرة إضافة إلى قدراته الفنية عامل أساسي في اختيار نوعية الأدوار التي يقدمها عبر مسيرته، معبراً:"أنا بختار الأدوار إللي بحب أعملها وعندي شغف ليها، علشان أضمن الاستمتاع في الشغل".

اتزان النفس

وتابع: "مسلسل سره الباتع مختلف وخالد يوسف مبدع، ومن العظماء مهما اختلفت الآراء، الفن في الأصل تسلية واستمتاع للجمهور".

واستطرد: "أنا خجول وقليل الكلام ومش بعرف اقتحم المجتمع، وكنت برسم قبل التمثيل ولكن لقيت إن التمثيل أداة التعبير اللي بتريحني، التمثيل جزء من توازني".