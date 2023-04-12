«الكتيبة 101».. «أول شهيد لم ير الحياة» طبيب يروى الكواليس

عرضت الحلقة الـ20 والأخيرة من مسلسل “الكتيبة 101” العديد من الشهادات التي تُعرض لأول مرة عن كواليس الحرب على الإرهاب في شمال سيناء.

وقال الدكتور سليمان القماش، مسؤول الرعاية الحرجة بأحد مستشفيات سيناء، إن أبرز المواقف الإنسانية التي عاصرها كان حين استقبلت المستشفى جثمان سيدة حامل مصابة بطلق ناري أطلقه عليها أحد العناصر التكفيرية، وتسبب في مقتل طفلها وعلق: “أول شهيد لم ير الدنيا”.

مسلسل الكتيبة 101

وحققت حلقات مسلسل “الكتيبة 101” نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضها و تفاعل عدد كبير من المشاهدين معها كما احتلت حلقاتها "الترند" العديد من المرات.

والمسلسل يعرض ملحمة الجيش المصري في الشيخ زويد أمام التكفيريين في معركة راح ضحيتها 300 شهيد ومن خلال لقطات حية عرضها المسلسل مع أبطال الكتيبة الحقيقيين قال أن كل شهيد يسقط من الجيش يسقط أمامه 20 إرهابيًا، وتعد الكتيبة 101 هي المنوط بها الدفاع عن العريش والشيخ زويد والجورة.

وتقتصر حلقات مسلسل الكتيبة على 20 حلقة فقط، وهو ضمن مسلسلات السباق الرمضاني، ومسلسل الكتيبة 101 من بطولة عدد من الفنانين وهم عمرو يوسف، والفنان آسر ياسين، وكذلك الفنانين فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.