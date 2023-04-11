«الكتيبة 101» الحلقة 20|أحمد سلطان: القوات المسلحة أنقذت سيناء من مخطط التخريب

عرضت الحلقة الـ20 والأخيرة من مسلسل “الكتيبة 101”، شهادات حية من عدد من الأبطال العسكريين الذين شاركوا في الحرب على الإرهاب في سيناء، أيضًا عدد من الباحثين والأطباء والمسعفين كانوا شهود عيان على ما حدث في أرجاء سيناء خلال الفترة من بعد ثورة 25 يناير 2011.

الكتيبة 101 الحلقة 20

وقال أحمد سلطان، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، إن التنظيم الإرهابي خلال تلك الفترة بشمال سيناء، ضم عددً من القيادات العسكرية التي خدمت في جيوش إقليمية، في محاولة لجر مصر إلى الخراب كما حدث في عدد من الدول المحيطة، إلا أن القوات المسلحة نجحت في إحباط المخطط.

وأرشد “عبدالله”، نجل الشيخ موسى، أحد ضباط “الكتيبة 101”، والذي رافقه إلى السوق لإخباره بعدد من المعلومات التي توصل إليها، وهي أن أغلب الذي سيراهم في السوق هم رجال أجانب، ويمكن تمييزهم بسهولة حيث لحائهم المصبوغة بالحنة، واللكنة الغربية غير المألوفة على أهالي سيناء.

الحلقة الأخيرة وثائقية من إنتاج شركة "المتحدة"

الحلقة الأخيرة من “الكتيبة 101”، من إنتاج القطاع الوثائقي في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقدمت الحلقة شهادات حية يتم الإعلان عنها لأول مرة، من أفراد كانوا شهود عيان على الأحداث الإرهابية والدموية التي شهدها قطاع سيناء خلال الفترة من 2014 إلى 2016، يرويها أبطال عسكريون شاركوا في الحرب على الإرهاب بشمالي سيناء، إلى جانب عدد من أطباء ومسعفين وصحفيين وخبراء في شؤون الجماعات الإرهابية، هذا كله إلى جانب شهادات لأهالي سيناء، الذين أكدوا انتهاء الإرهاب تمامًا من المدن السيناوية.

وتوثق الحلقة مهام “الكتيبة 101” وأدوارها، ملقية الضوء على الاستراتيجية الشاملة للدولة المصرية في حربها على الإرهاب، وتطور عمليات الجماعات الإرهابية خلال الفترة من 2014 إلى 2016 في مدن العريش والشيخ زويد ورفح، والبطولات التي قدّمتها القوات المسلحة لتصفية هذه الجماعات، وتطهير شمالي سيناء، واستعادة الأمن والاستقرار.