بعد عرض الحلقة 20.. "سوق الكانتو" يتصدر مؤشرات بحث جوجل

أشاد عدد كبير من متابعي مسلسل سوق الكانتو بقوة أحداث المسلسل الدرامي الذي يقدم بطولته الفنان أمير كرارة، والفنانة مي عز الدين، ويشاركهم في البطولة الفنان فتحي عبد الوهاب الذي يعرض يوميًا عبر قناة دي إم سي، في الساعة الـ9 مساء.

وبعد عرض الحلقة 20 من مسلسل ضرب نار مباشرة، تصدر العمل الدرامي محركات البحث عبر موقع جوجل، وعبر العديد من رواد التواصل عن قوة أحداثه الدرامية، وخاصة بعد أن نجح طه القماش الذي يلعب دوره الفنان أمير كرارة، في كسب ثقة الخواجة جابر، لينفذ خطته للإيقاع بالخواجة، وذلك بمساعدة المفتش زناتي.



سوق الكانتو يتصدر محركات بحث "جوجل"

شهدت الحلقة 20 من مسلسل سوق الكانتو، تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما تصدرت في الساعات القليلة الماضية، مؤشرات البحث عبر موقع جوجل، لذا رصد "الدستور" في السطور التالية، مدى بحث رواد المواقع الإلكترونية عن مسلسل سوق الكانتو عبر موقع "جوجل" من مختلف المحافظات.

من خلال استخدام أداة "جوجل ترند"، التي كشفت عن الإحصائيات الدقيقة لمحركات البحث حول مسلسل سوق الكانتو، تبين أن معدل البحث ارتفع من الساعة السادسة مساءً بنسبة 44%، ليصل في الساعة التاسعة مساءً، وقت عرض الحلقة 20، إلى نسبة 57%، ثم تصدر مؤشرات البحث عبر جوجل بنسبة 100%، في تمام الساعة التاسعة والنصف.