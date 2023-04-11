انقطاع دام لـ30 عامًا.. استئناف رحلات الطيران بين موسكو و بغداد

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الثلاثاء، عن استئناف الناقل الوطني رحلات “الترانزيت” إلى العاصمة الروسية موسكو بعد توقف دام 30 عامًا.

وذكرت في بيان لها، أن “الطائر الأخضر سيستأنف رحلات الترانزيت بين ”موسكو - بغداد - المدينة المنورة"، اعتبارا من يوم غد الأربعاء، بعد توقف دام أكثر من ثلاثة عقود".

وأضافت أن "رحلات الطيران غير المباشرة أو ما يعرف بالترانزيت لن تقتصر على هذا الخط فحسب، وإنما ستشمل قريبا خطوطا جديدة أقليمية ودولية".

جاء ذلك بعد مباحثات محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، وسفير روسيا لدى العراق ايلبروس كواتراشيف، حول مستحقات الشركات الروسية العاملة في العراق.

وقال البنك المركزي العراقي، في بيان، إن مصطفى غالب مخيف استقبل سفير روسيا في بغداد ايلبروس كواتراشيف؛ لبحث مستحقات الشركات الروسية العاملة في العراق بمجال النفط، مشيرا إلى أن المحافظ أكد ضرورة تدقيق الحلول المناسبة لذلك.

وتابع أنه تم استعراض جهود البنك المركزي في تعزيز التنمية والتحديات التي تواجه القطاع الاقتصادي العراقي وانعكاس الأزمات العالمية عليه، فيما أثنى السفير على تلك الجهود وتمنى للقطاع المصرفي العراقي دوام التقدم والنجاح.

الاستثمارات الروسية فى قطاع الطاقة بالعراق



يذكر أن إجمالي الاستثمارات الروسية في قطاع الطاقة بالعراق بلغ 13 مليار دولار، ولروسيا العديد من الشركات النفطية العاملة في العراق منها "غازبروم"، ولديها مشاريع في إقليم كردستان العراق وفي حقل بدرة في محافظة واسط.