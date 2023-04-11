الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

العثور على جثة متحللة داخل شنطة سفر في ترعة بقنا

جثة
جثة

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الثلاثاء، على جثة شاب مجهول الهوية، داخل شنطة سفر، ملقاة في ترعة، بنجع الكواتفة، التابع لقرية بهجورة، مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بالعثور على جثة شاب داخل شنطة سفر ملقاة في ترعة، بنجع الكواتفة، في نجع حمادي.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين بعد الفحص العثور على جثة شاب متحللة ومجهولة الهوية، في الثلاثينات داخل شنطة سفر كبيرة مغلقة، وملقاة في ترعة بنجع الكواتفة في بهجورة.

جار معاينة النيابة للجثة قبل نقلها للمشرحة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

أخطرت النيابة الأجهزة الأمنية الأمنية الأجهزة الأمنية ب أجهزة الأمنية اجهزة الامن

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