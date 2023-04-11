وزير التعليم يبحث مع رئيس جهاز حماية المنافسة تعزيز سبل التعاون

استقبل د. رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الثلاثاء، د. محمود أحمد ممتاز، رئيس ‎مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين فى مجال نشر الوعي بثقافة حماية المنافسة.

وثمّن وزير التعليم دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في إرساء وتطبيق قواعد المنافسة الحرة وكشف الممارسات الضارة بالاقتصاد القومي، فضلًا عن خلق مناخ تجاري واستثماري قائم على المنافسة العادلة.

وأكد الوزير أن وزارة التعليم تعمل على تناول القضايا بفكر جديد يقوم على الاستدامة، وتمت ترجمة ذلك من خلال دمج المفاهيم والقضايا المجتمعية فى المناهج، مؤكدًا على أهمية توعية الطلاب بمفهوم حماية المنافسة.

من جهته، قال ‎رئيس ‎مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة إن حماية المنافسة تمثل داعمًا أساسيًا للصناعة الوطنية وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية وتحقيق تكافؤ الفرص بين مختلف القطاعات الاقتصادية.

أضاف أن قطاع التعليم وكل ما يرتبط به، ضمن أولويات الجهاز كونه يهم قطاعًا عريضًا من المواطنين، مشيرًا إلى أن الجهاز يستهدف ‎نشر الوعي بثقافة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وتناول اللقاء استعراض تفعيل آليات التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وجهاز حماية المنافسة، كما تم الاتفاق على عقد لقاءات عبر تقنية الفيديوكونفرانس مع مديرى الإدارات التعليمية بمختلف المحافظات لنشر الوعي بثقافة حماية المنافسة، فضلًا عن تزويد الطلاب بالمفاهيم الخاصة بها.