الثلاثاء 11 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تعرف على القنوات الناقلة للحلقة 5 من مسلسل جت سليمة

جت سليمة
جت سليمة

يتابع معكم موقعنا “الدستور” تفاصيل وأحداث مسلسل جت سليمة بطولة الفنانة دنيا سمير غانم الذي يعرض على شاشة سي بي سي خلال شهر رمضان 2023.

ويبحث عشاق الدراما الرمضانية عن القنوات الناقلة للحلقة 5 من مسلسل جت سليمة لمتابعة حلقة اليوم الـ 5 على قناة cbc التي جذبتهم من أول حلقة.

ولاقى مسلسل "جت سليمة" الذي تشارك به النجمة دنيا سمير غانم في النصف الثاني من شهر رمضان 2023 إشادات عدَّة من الجمهور بعد عرض الحلقات الأولى منه، حيث اشتاق المشاهدين أعمالها.

أحداث مسلسل جت سليمة بطولة دنيا سمير غانم

وشهد مسلسل جت سليمة أمس في الحلقة 4 للنجمة دنيا سمير غانم الذى يعرض على قناة cbc بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it  قيام السلطان طمعان "خالد الصاوى" بطلب تعيين سليمة "دنيا سمير غانم" مطربة للقصر بعدما أُعجب بها أثناء غنائها فى حفل زفاف ابنته الأميرة أحلام "مايان السيد"، وبالفعل تنتقل إلى العيش فى القصر للعمل كمطربة.

تعرف على القنوات الناقلة للحلقة الـ 5 من مسلسل جت سليمة في رمضان

ويعرض اليوم الحلقة 5 من مسلسل جت سليمة للنجمة دنيا سمير غانم، على قناة cbc، الساعة 8.45 مساء، والإعادة الساعة 2.45 صباحًا والساعة 2.30 ظهرًا، وعلى قناة cbc  دراما الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 5.30 صباحًا والساعة 11.15 صباحًا، بجانب عرضه على منصة Watch it الساعة 9 مساء.

تردد قناة cbc

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11785.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة cbc drama

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11488.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: ¾.
  • الاستقطاب: أفقي.

وتدور أحداث مسلسل جت سليمة في إطار كوميدي فانتازي، حول “سليمة” التي تجسد دورها النجمة دنيا سمير غانم، والتي تقرأ كتابًا من كتب الأساطير وفجأة تجد نفسها أصبحت بداخل الكتاب، تسافر به عبر الحقبات الزمنية المختلفة، وفي كل حقبة تقدم قصة أسطورية تعيش خلالها العديد من المغامرات.

جت سليمة مسلسل جت سليمة مسلسل جت سليمة الحلقة 5 مسلسل جت سليمة الحلقة الرابعة جت سليمة الحلقة 5 مسلسلات رمضان 2023 اعلان مسلسل جت سليمة مسلسلات رمضان رمضان 2023 مسلسل جت سليمة رمضان 2023 رمضان 2023 مسلسلات مسلسل جت سليمة ٢٠٢٣ مسلسل جت سليمة للعرض في شهر رمضان 2023 مسلسل جت سليمة بطولة دنيا سمير غانم دنيا سميرغانم مسلسلات المتحدة المتحدة

الأكثر قراءة

تفاصيل مثيرة فى مقتل «فاطمة» على يد زوجها بدهشور

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 20.. اتهامات تدور حول إيمان العاصي بخيانة جعفر

ارتفاع الأمواج وأمطار متوسطة.. طقس متقلب على الإسكندرية

مواعيد عرض الحلقة الـ20 من مسلسل "ضرب نار"

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 20.. سيد يفكر في فداء محمد رمضان من السجن

برنامج العرافة.. الباز: مقتل شيماء جمال "نهاية طبيعية" لهذا السبب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

تجديد الخطاب الدينى ع الفيسبوك!

محمد كامل

«الوباء الصامت»

إبراهيم داود

عن محمد رفعت وعبدالرحمن الدروى

جمال زايدة

قوة الإبداع

جمال رشدي

انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد "بريكس"‏

أمل زيادة

سره الباتع

الحسين عبدالرازق

أطول مائدة إفطار!

حسين دعسة

روسيا وأمريكا وإسرائيل.. حرب معلومات مضللة فى الشرق الأوسط

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تمنع المستوطنين من دخول المسجد الأقصى حتى نهاية رمضان

مناصرون لفلسطين يطلقون تطبيقا إلكترونيا لوقف المساعدات المالية لإسرائيل من أمريكا

نتنياهو: الحكومة الإسرائيلية الحالية مستمرة لمدة 4 سنوات