تعرف على القنوات الناقلة للحلقة 5 من مسلسل جت سليمة

يتابع معكم موقعنا “الدستور” تفاصيل وأحداث مسلسل جت سليمة بطولة الفنانة دنيا سمير غانم الذي يعرض على شاشة سي بي سي خلال شهر رمضان 2023.

ويبحث عشاق الدراما الرمضانية عن القنوات الناقلة للحلقة 5 من مسلسل جت سليمة لمتابعة حلقة اليوم الـ 5 على قناة cbc التي جذبتهم من أول حلقة.

ولاقى مسلسل "جت سليمة" الذي تشارك به النجمة دنيا سمير غانم في النصف الثاني من شهر رمضان 2023 إشادات عدَّة من الجمهور بعد عرض الحلقات الأولى منه، حيث اشتاق المشاهدين أعمالها.

أحداث مسلسل جت سليمة بطولة دنيا سمير غانم

وشهد مسلسل جت سليمة أمس في الحلقة 4 للنجمة دنيا سمير غانم الذى يعرض على قناة cbc بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it قيام السلطان طمعان "خالد الصاوى" بطلب تعيين سليمة "دنيا سمير غانم" مطربة للقصر بعدما أُعجب بها أثناء غنائها فى حفل زفاف ابنته الأميرة أحلام "مايان السيد"، وبالفعل تنتقل إلى العيش فى القصر للعمل كمطربة.

تعرف على القنوات الناقلة للحلقة الـ 5 من مسلسل جت سليمة في رمضان

ويعرض اليوم الحلقة 5 من مسلسل جت سليمة للنجمة دنيا سمير غانم، على قناة cbc، الساعة 8.45 مساء، والإعادة الساعة 2.45 صباحًا والساعة 2.30 ظهرًا، وعلى قناة cbc دراما الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 5.30 صباحًا والساعة 11.15 صباحًا، بجانب عرضه على منصة Watch it الساعة 9 مساء.

تردد قناة cbc

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة cbc drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11488.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: أفقي.

وتدور أحداث مسلسل جت سليمة في إطار كوميدي فانتازي، حول “سليمة” التي تجسد دورها النجمة دنيا سمير غانم، والتي تقرأ كتابًا من كتب الأساطير وفجأة تجد نفسها أصبحت بداخل الكتاب، تسافر به عبر الحقبات الزمنية المختلفة، وفي كل حقبة تقدم قصة أسطورية تعيش خلالها العديد من المغامرات.