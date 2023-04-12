الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 12 حالة تعد ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا

جانب من إزالة التعديات
جانب من إزالة التعديات والمخالفات

واصلت الوحدات المحلية بمركزي بني مزار والمنيا تنفيذ حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا بالتصدي لأشكال التعديات ومخالفات البناء العشوائي في المهد وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها وتمكنت من رصد وإزالة 12 حالة تعدي ومخالفات بناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وقال عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار واصلت الجهود المبذولة فى إزالة التعديات حيث قام سامي رشاد نائب رئيس المركز يرافقه سعد اسحق رئيس الوحدة المحلية ببني علي و أحمد بهلول مدير آدارة الازالات والاشغالات وفني تنظيم الإدارة الهندسية بأزالة حالة بناء مخالف في المهد لمنزل مساحتها ١٠٠ متر باول طريق العوسي كما قام إبراهيم محمد رئيس حي غرب بالتعاون مع إدارة الازالات والاشغالات بفك شدة خشبية لقواعد خراسانية بحوض واصف علي مساحة قيراط، إلى جانب إيقاف حالتين حفر أساسات بحوض واصف علي مساحة قيراط لكل حالة وتم ردم الاساسات.

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أوضح رئيس المركز والمدينة أن حى جنوب المدينة قام بالتعاون مع ادارة الاشغالات والازالات و فنى تنظيم المنطقة بفك شدة خشبية كاملة خلف الجوازات وتمكن فرج فتحي صادق رئيس الوحدة المحلية لقرية الحسينية وقسم الازالات بإزالة حالة تعدي على أرض زراعية بقرية نزلة عمرو على مساحة نصف قيراط وتم تسليم الأرض خالية من التعدي تماما لمسئول حماية الأراضي الى جانب إزالة حالة بناء مخالف داخل الحيز العمراني على مساحة ٧٠ متر وتمكن سعد أسحق رئيس الوحدة المحلية ببنى من إزالة ٣ حالات إعادة مخالفة على ارض زراعية ببنى على ونزلة جلف وقرية ابشاق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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وأضاف اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا أن حى غرب المدينه نفذ حمله مكبره تحت إشراف  مصطفى الدبيكى نائب رئيس المدينة وبلال طه رئيس الحى ومساعديه تنفيذا لتكليفات اللواء اركان حرب هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا ومن خلال الحمله تم رصد وإيقاف فورى لحالة تعدى لعمل شده خشبيه لصب اعمده دور خامس علوى بأرض تقسيم شونة المطاحن الجديده بمساحة ١٢٠ متر وإيقاف أعمال بناء دون ترخيص داخل أحد الأبراج السكنية بمساحة ٢٠٠ متر وتم إيقاف الأعمال المخالفه وتم التحفظ على المواد المستخدمه في البناء وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف لمنع البناء العشوائى وتوفير المحاصيل الزراعية وحماية الأراضى الزراعية من التبوير.

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إزالة 12 حالة تعدي ومخالفات بناء مركزي بني مزار والمنيا حملات لإزالة التعديات ومخالفات البناء اللواء هاني بدوي رئيس مركز المنيا عماد حسن رئيس مركز بني مزار

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