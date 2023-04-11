الثلاثاء 11 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. مصرع شاب وإصابة والده نتيجة حريق في السويس .. صور

مكان الحريق
مكان الحريق

لقي شاب مصرعه حرقا، وأصيب والده وشقيقه نتيجة حريق شب بشقة الأسرة بمنطقة التوفيقي بنطاق حي عتاقة في السويس.

 

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في شقة بالدور الثالث بعمارة سكنية بمنطقة التوفيق، ودفعت الحماية المدنية بسيارتي إطفاء إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحريق وسيطر رجل الاطفاء على الحريق قبل امتداده للوحدات المجاورة.

 

و وجه الدكتور محمد طنطاوي مدير هيئة الإسعاف بمحافظة السويس سيارتين لمكان البلاغ لتقديم التأمين الطبي.

 

 وأجرى المسعفون الاسعافات الاولية للمصابين ونقلوهما إلى مستشفى السويس العام ، ونقلوا المتوفى لثلاجة حفظ الموتى بمشرحة السويس.

 

وقال مصدر طبي في السويس إن الحريق أسفر عن وفاة كريم شعبان جاد الكريم سعدى 21 عامًا حرقا إذ فقد الوعي نتيجة دخان الحريق وطالته النيران، وأصيب والده شعبان 58 عامًا، بحروق من الدرجة الثانية بالوجه والكفين ، كما أصيب شقيقة أحمد 22 عامًا بحروق بالوجه من الدرجة الأولى.

 

وكشفت المعاينة المبدئية أن سبب الحريق وقوع ماس كهربائي تسبب في اشتعال النيران بالأثاث وامتد إلى الغرفة المطلة على الشارع.

 

مصرع اصابة حريق السويس مصر

الأكثر قراءة

تفاصيل مثيرة فى مقتل «فاطمة» على يد زوجها بدهشور

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 20.. اتهامات تدور حول إيمان العاصي بخيانة جعفر

ارتفاع الأمواج وأمطار متوسطة.. طقس متقلب على الإسكندرية

مواعيد عرض الحلقة الـ20 من مسلسل "ضرب نار"

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 20.. سيد يفكر في فداء محمد رمضان من السجن

برنامج العرافة.. الباز: مقتل شيماء جمال "نهاية طبيعية" لهذا السبب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

تجديد الخطاب الدينى ع الفيسبوك!

محمد كامل

«الوباء الصامت»

إبراهيم داود

عن محمد رفعت وعبدالرحمن الدروى

جمال زايدة

قوة الإبداع

جمال رشدي

انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد "بريكس"‏

أمل زيادة

سره الباتع

الحسين عبدالرازق

أطول مائدة إفطار!

حسين دعسة

روسيا وأمريكا وإسرائيل.. حرب معلومات مضللة فى الشرق الأوسط

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تمنع المستوطنين من دخول المسجد الأقصى حتى نهاية رمضان

مناصرون لفلسطين يطلقون تطبيقا إلكترونيا لوقف المساعدات المالية لإسرائيل من أمريكا

نتنياهو: الحكومة الإسرائيلية الحالية مستمرة لمدة 4 سنوات