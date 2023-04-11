بالأسماء.. مصرع شاب وإصابة والده نتيجة حريق في السويس .. صور

لقي شاب مصرعه حرقا، وأصيب والده وشقيقه نتيجة حريق شب بشقة الأسرة بمنطقة التوفيقي بنطاق حي عتاقة في السويس.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في شقة بالدور الثالث بعمارة سكنية بمنطقة التوفيق، ودفعت الحماية المدنية بسيارتي إطفاء إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحريق وسيطر رجل الاطفاء على الحريق قبل امتداده للوحدات المجاورة.

و وجه الدكتور محمد طنطاوي مدير هيئة الإسعاف بمحافظة السويس سيارتين لمكان البلاغ لتقديم التأمين الطبي.

وأجرى المسعفون الاسعافات الاولية للمصابين ونقلوهما إلى مستشفى السويس العام ، ونقلوا المتوفى لثلاجة حفظ الموتى بمشرحة السويس.

وقال مصدر طبي في السويس إن الحريق أسفر عن وفاة كريم شعبان جاد الكريم سعدى 21 عامًا حرقا إذ فقد الوعي نتيجة دخان الحريق وطالته النيران، وأصيب والده شعبان 58 عامًا، بحروق من الدرجة الثانية بالوجه والكفين ، كما أصيب شقيقة أحمد 22 عامًا بحروق بالوجه من الدرجة الأولى.

وكشفت المعاينة المبدئية أن سبب الحريق وقوع ماس كهربائي تسبب في اشتعال النيران بالأثاث وامتد إلى الغرفة المطلة على الشارع.