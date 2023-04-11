نقلها وزير الخارجية.. رسالة من الرئيس السيسى إلى رئيس وزراء اليونان (صور)

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، زيارة ثنائية إلى العاصمة اليونانية «أثينا»، التقى خلالها بكل من رئيس وزراء اليونان «كيرياكوس ميتسوتاكيس»، ووزير الخارجية «نيكوس ديندياس».

وتم تناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل دفعها، بالإضافة إلى بحث عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إلى أن شكري استهل زيارته بلقاء وزير خارجية اليونان.

وزير الخارجية ونظيره اليوناني

اهتمام بتدفق الاستثمارات اليونانية للسوق المصرية

وعقد الوزيران جلسة مغلقة أعقبتها مباحثات ثنائية موسعة بمشاركة وفدى البلدين، تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام.

ونقل شكري خلال المباحثات اهتمام الحكومة المصرية بتيسير تدفق الاستثمارات اليونانية للسوق المصرية، وزيادة حجم التبادل التجاري، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه الشركات اليونانية في مصر، مؤكدًا أهمية الاعتماد على مصر كنقطة انطلاق إلى السوق العربية والإفريقية.

مشروعات مشتركة بين مصر واليونان

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الجانبين أشادا بالمشروعات المشتركة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، والتي تمكن مصر من الإسهام في تعزيز أمن الطاقة للقارة الأوروبية وتعزز من قدرتها على إنتاج الطاقة وتصديرها بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين.

واتصالًا بالتعاون الإقليمي، تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون في إطار منتدى شرق المتوسط، وآلية التعاون الثلاثي التي تجمع مصر واليونان وقبرص، والتي أصبحت نموذجًا يحتذى به في مجال آليات التعاون الإقليمي لمواجهة ومعالجة التحديات الإقليمية المتصاعدة في منطقتي الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط.

واتفق الجانبان على أهمية استكمال تبادل الرؤى حول سبل تطوير مجالات التعاون الثنائي والثلاثي بما يحقق المزيد من الأمن والاستقرار للدول الثلاث ويسهم في تعزيز أواصر التعاون المشترك.

رسالة الرئيس السيسي إلى رئيس وزراء اليونان

وحول لقاء وزير الخارجية مع رئيس وزراء اليونان، كشف السفير أحمد أبوزيد عن أنه عكس عمق وقوة علاقات الصداقة الاستراتيجية التي تجمع مصر واليونان، والتي تتعدد مرتكزاتها سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا، فضلًا عن الروابط التاريخية الممتدة والتقارب الجغرافي الذي أسهم في صياغة المصالح المشتركة والرؤى المتقاربة بين البلدين.

لقاء شكري ورئيس وزراء اليونان

وفى هذا السياق، نقل سامح شكرى رسالة شفهية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى رئيس وزراء اليونان، تؤكد قوة ومتانة علاقة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر واليونان، وتثمّن تنامي تلك العلاقات بشكل مستمر على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية بما يحقق مصالح البلدين الصديقين.

وأكد وزير الخارجية، خلال اللقاء، تطلع مصر لاستشراف المزيد من المجالات الجديدة للتعاون المشترك، وهو ما يتطلب بدوره العمل سويًا لتطوير أوجه هذا التعاون بما يسهم في جعله نموذجًا يحتذى به في مجال علاقات التعاون بين الدول الصديقة.

قضايا إقليمية ودولية

وتناولت لقاءات وزير الخارجية في أثينا عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك للبلدين، وعلى رأسها التصعيد الحالي في الأراضي الفلسطينية، والأزمة الروسية الأوكرانية، وتطورات الأوضاع في سوريا، وغيرها من التطورات على الساحة الإقليمية.

وحرص شكري على إطلاع المسئولين اليونانيين على نتائج الاتصالات التي تجريها مصر لتحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي.

وتطرقت مباحثات وزير الخارجية إلى جهود التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، ومكافحة الإرهاب، وتنسيق التعاون الأمني والعسكري بين البلدين.