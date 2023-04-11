إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم موتوسيكلين بطريق الحلبى بمحافظة الشرقية

أصيب 4 أشخاص بكدمات وكسور باماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكلين بطريق الحلبي مدخل حوض الطرفة دائرة مركز الزقازيق وتم نقل المصابين إلى مستشفي الأحرار وتقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الأحرار التعليمي بالزقازيق باستقبال كل من "كريم ر س" 17 سنة مقيم حوض الطرفة مصابا بنزيف بالبطن و"محمد ا ا" 23 سنة مقيم شنبارة مصابا بكسر بالركبة اليمني و"محمود ر م" 17 سنة مقيم حوض الطرفة مصابا بكسر بالركبة اليسري و"سعد ع ش" 24 سنة مقيم شنبارة الميمونة مصابا بشرخ بالرسغ الأيمن وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر قوع حادث تصادم موتوسيكلين بطريق الحلبي مدخل حوض الطرفة دائرة مركز الزقازيق وتم نقل المصابين إلى مستشفي الأحرار وتقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة

فى سياق متصل، أصيب 17 في حادث تصادم بدائرة مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى سابقا اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث اصطدام أتوبيس 26 راكبًا بسيارة ملاكي بطريق فاقوس- أكياد، أمام الدراكة، مما أسفر عنه إصابة 17 بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد.

وأصيب كل من (رجب. م 40 سنة، وسعد. ع. ع، 30 سنة، ومحمد. ح. م، 25 سنة، و“محمد. ع. ع”، 30 سنة، و“محمد. ش. إ”، 20 سنة، و"عبده. ال"، 27 سنة، “زينب. ع. ع”، 25 سنة، و“محمود. ح. م”، 52 سنة، و“عبدالرحمن. ال. ع”، 22 سنة، “محمد. س. إ”، 45 سنة، جميعهم مقيم بمدينة فاقوس، و“السيد. م. إ”، 22 سنة، و“حسن. إ. م”، 24 سنة، و“سعد. ح. م”، 26 سنة، ونبوية. ع. ال، 52 سنة، مقيمين قرية الغزالى، دائرة مركز فاقوس، و“محمد. غ. م"، 25 سنة، و“أحمد. م. ع”، 32 سنة، و“وفاء. ر. م”، 27 سنة، مقيمين قرية أكياد بمركز فاقوس).

ودفع مرفق الإسعاف بالشرقية بـ5 سيارات لنقل المصابين وعلاجهم، وتم نقل المصابين لمستشفى فاقوس، وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة، ومن المقرر خروجهم جميعًا لتماثلهم للشفاء وتحرير محضر بالواقعة.