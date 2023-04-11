الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اتحاد الكرة يكشف هوية حكم مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

كشف وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، عن هوية طاقم التحكيم الذي يدير مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك التى ستقام فى الإمارات يوم 5 مايو المقبل.

ويلتقى الأهلى بطل الكأس بعد تغلبه على بيراميدز بهدفين مقابل هدف مع الزمالك حامل لقب بطولة الدورى الممتاز، يوم 5 مايو المقبل فى أبو ظبى.

وقال وليد العطار في تصريحات إذاعية: "لا يوجد بند في التعاقد لمباراة السوبر بين الاتحاد المصري ومجلس أبو ظبي الرياضي لإسناد مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك القادمة لحكام أجانب".

وأشار المدير التنفيذى للجبلاية إلى أنه من الممكن أن يتم اسناد مهمة إدارة المباراة لطاقم حكام مصرى أو طاقم حكام إماراتى، وفقا لرؤية البرتغالى ميلو بيريرا رئيس لجنة الحكام، دون وجود أى ضغوط من جانب مسئولى الأهلى والزمالك.

وأشاد العطار بالمستوى الذى ظهر عليه أمين عمر الحكم الدولى الذى أدار مباراة نهائى الكأس أمس، مؤكدا أن أمين عمر سوف يحكم مباراة شبيبة القبائل الجزائري والترجي التونسي، ومحمد معروف سيدير مباراة الجيش الملكي واتحاد العاصمة الجزائري، فيما يتواجد محمود عاشور كحكم لتقنية الفيديو فيما طلب الاتحاد التونسي تعيين محمد معروف لإدارة مباراة الأفريقي أمام الأولمبي الباجي في نهائي كأس تونس وهو ما يعكس قوة الحكام المصريين.

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