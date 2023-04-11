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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 20 والأخيرة وأبرز الأحداث السابقة

الكتيبة 101
الكتيبة 101

ينتظر عدد كبير من المشاهدين موعد الحلقة الـ 20 والأخيرة من مسلسل الكتيبة 101 والذي يعرض ضمن سباق ماراثون مسلسلات رمضان 2023، وتفاعل عدد كبير من المشاهدين مع المسلسل منذ بداية عرضه واحتل "الترند" عدة مرات، فهو يعرض بطولات الجيش المصري المصري وملحمته أمام التكفيريين في معركة الشيخ زويد والتي وقعت عام 2015.

موعد عرض مسلسل الكتيبة 101  الحلقة 20 والأخيرة  

وفي "الدستور" نستعرض موعد عرض الحلقة 20 والأخيرة من مسلسل الكتيبة 101 والتي تعرض على قناة ON وقناة ON Drama، وقد حددت مواعيد عرض المسلسل ومواعيد الإعادة، إذ  جاء موعد عرض الحلقة 20 من مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON في تمام الساعة 8:45 مساء، كما تعرض الحلقة على قناة ON Drama في تمام الساعة 10 مساءًا.


ومن المرتقب أن يعاد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 20 مرتين على قناة ON، إذ ستكون موعد الإعادة الأولى في الساعة الثالثة من فجرًا، والإعادة الثانية في الساعة العاشرة صباح غد.

وستكون مواعيد إعادة الحلقة 20 على قناة ON Drama للمرة الأولى الساعة 4:15 فجرًا، والإعادة الثانية الساعة 8 صباحا غد.

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أبرز أحداث مسلسل الكتبية 101

وقد عرضت أحداث حلقة أمس من مسلسل الكتيبة 101 العديد من الأحداث المثيرة بين أبرزها قبض الجيش المصري على الدكتور وحيد، وكذلك مخطط القوات التكفيرية للقيام بعملية إرهابية شديدة الخطورة،  كذلك كشفت الحلقة عن مراقبة ابن الشهيد الشيخ سالم للتكفيري "كمال"، وذلك في مساعدته للجيش المصري.

كما كشفت الحلقة أيضًا عن بدء توصل قوات الجيش المصري إلى مكان التكفيري أبو دعاء أمير تنظيم داعش.


ومسلسل الكتيبة يعرض في 20 حلقة فقط،  وهو ضمن مسلسلات السباق الرمضاني،   ومسلسل الكتيبة 101 من بطولة عدد من الفنانين وهم عمرو يوسف، والفنان آسر ياسين، وكذلك الفنانين فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة. 
   

 

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