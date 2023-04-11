إثارة وتشويق.. الحلقة الأخيرة من مسلسل الكتيبة 101 تكشف مصير الإرهابى "أبودعاء"

ينتظر المتابعون مشاهدة أحداث الحلقة الـ20 والأخيرة من مسلسل الكتيبة 101 خاصة بعدما انتهت حلقة أمس الـ19 بالقبض على الدكتور "وحيد".

وكشفت حلقة، أمس، استغاثة قيادي التنظيم الإرهابي “أبودعاء” للمسئولين عن الدعم بتزويدهم بالسلاح قائلا لهم إن أفراد التنظيم يظنون أنهم قد تخلوا عنهم، نظرًا لعدم وجود سلاح كاف في ظل ضربات الجيش القوية لهم وتكبيدهم خسائر فادحة.

وستكشف الحلقة الأخيرة مصير “أبودعاء” خاصة بعد نجاح قوات الجيش في تحديد مكانه.

مسلسل الكتيبة 101 يعرض ملحمة الجيش المصري في الشيخ زويد أمام التكفيريين في معركة راح ضحيتها 300 شهيد.

مسلسل الكتيبة يعرض في 20 حلقة فقط، وهو ضمن مسلسلات السباق الرمضاني، ومسلسل الكتيبة 101 من بطولة عدد من الفنانين هم عمرو يوسف، والفنان آسر ياسين، وكذلك الفنانين فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبدالرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.